Los neoyorquinos se cobijan de la ventisca entre alertas y prohibiciones de desplazamientos

NUEVA YORK (AP) — Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca, mientras una feroz tormenta invernal irrumpía en la populosa región con fuertes nevadas y vientos intensos.

Un hombre circula en bicicleta al inicio de una intensa nevada en el cruce entre la calle 20 y la Quinta Avenida, el domingo 22 de febrero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Pamela Hassell) AP

Los teléfonos celulares en toda la ciudad de Nueva York recibieron la noche del domingo alertas estridentes que anunciaban una prohibición de desplazamientos no urgentes en todas las calles hasta el mediodía del lunes debido a “peligrosas condiciones de ventisca”. Rhode Island y Nueva Jersey aplicaron restricciones similares. Los aeropuertos regionales registraron cancelaciones y demoras generalizadas, y el transporte público se suspendió en algunas zonas. Incluso DoorDash anunció que suspendería las entregas en la ciudad de Nueva York durante la noche.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. La nieve comenzó a caer el domingo a medida que la tormenta avanzaba hacia el norte, y el Servicio Meteorológico Nacional indicó que en muchas áreas podrían acumularse de 30 a 60 centímetros (de 1 a 2 pies) de nieve, además de baja visibilidad. Autoridades de varios estados instaron a la gente a quedarse en casa.

Se declararon emergencias en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados desde Delaware hasta Massachusetts, mientras las autoridades movilizaban esfuerzos de preparación.

“Esperamos que las cosas cambien drásticamente aquí” al entrar en la noche, señaló el domingo el experto del servicio meteorológico Frank Pereira. “La tormenta sigue evolucionando y, a medida que lo hace, a medida que continúa fortaleciéndose y desplazándose hacia el norte, esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente”.

Pereira añadió que la tormenta podría convertirse en un ciclón bomba, un fenómeno en el que una tormenta reduce al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

“Esperamos que baje al menos en esa magnitud a lo largo de las próximas 24 horas”, explicó. “Creo que, cuando todo haya terminado, cumplirá con la definición de un ciclón bomba”.

Nevadas intensas en la noche del domingo al lunes

El servicio meteorológico señaló que se esperaba que parte de las nevadas más intensas ocurrieran durante la noche, con acumulaciones de hasta 5 cm (2 pulgadas) por hora en algunos momentos en ciertas zonas, antes de disminuir hacia la tarde del lunes.

La ciudad de Nueva York y Boston cancelaron las clases de las escuelas públicas para el lunes, mientras que Filadelfia optó por clases en línea. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificó como el “primer día de nieve a la antigua desde 2019”.

“Y a los niños de toda la ciudad de Nueva York, tienen una misión muy seria si deciden aceptarla: Manténganse abrigados”, añadió.

Mientras tanto, trabajadores sociales se esforzaban por convencer a neoyorquinos sin hogar de que dejaran la calle para ir a refugios y centros donde podían calentarse.

Varios lugares emblemáticos e instituciones culturales anunciaron cierres el lunes, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Cementerio Nacional de Arlington en Washington, D.C. Los espectáculos de Broadway se cancelaron la noche del domingo.

El servicio meteorológico indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.

“Vientos así, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados", dijo el meteorólogo Bryce Williams, de la oficina de Boston del servicio meteorológico. "Lo que más nos preocupa es la combinación de esas cantidades extremas de nieve con ese viento”.

Preparativos para una gran limpieza de nieve

Además de sus sólidas operaciones de quitanieves, funcionarios de la ciudad de Nueva York reclutaron a personas para palear nieve; algunos comenzaron a trabajar la noche del domingo para adelantarse a la primera oleada de nevadas, dijo Mamdani.

Con la tormenta acercándose, John Berlingieri canceló los planes de un viaje familiar a Puerto Rico. En su lugar, preparaba a su empresa, Berrington Snow Management, para lo que bien podría ser una tarea gigantesca: retirar nieve de millones de pies cuadrados (metros) de asfalto alrededor de centros comerciales y parques industriales en Long Island.

Durante los últimos días, los empleados recargaron baterías de las 40 cargadoras frontales de la empresa y reemplazaron los limpiaparabrisas de los vehículos quitanieves.

“Anticipo al menos una semana de trabajo las 24 horas”, comentó Berlingieri. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas pocas horas y luego volver”.

___

Izaguirre informó desde Albany, Nueva York, y Rush informó desde Portland, Oregon. También contribuyeron los periodistas de The Associated Press Mark Kennedy en Nueva York; Darlene Superville en Washington, D.C.; y Christopher Weber en Los Ángeles.

FUENTE: AP

