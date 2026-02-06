Los nacimientos en EEUU cayeron el año pasado, sugiriendo que el repunte de 2024 fue breve

Se han reportado un poco más de 3,6 millones de nacimientos a través de certificados de nacimiento, es decir, unos 24.000 menos que en 2024. La disminución parece confirmar las predicciones de algunos expertos, que dudaban que un ligero aumento de nacimientos en 2024 marcara el inicio de una tendencia al alza.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron sus datos provisionales de nacimientos a finales de la semana pasada, completando dos meses de datos faltantes y ofreciendo la primera buena visión del recuento del año pasado.

Los números publicados representan casi todos los bebés nacidos en 2025, según los CDC. Los datos aún se están recopilando y analizando, pero el recuento final podría añadir solo "unos pocos miles de nacimientos adicionales", dijo Robert Anderson, quien supervisa el seguimiento de nacimientos y defunciones en el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC.

Los expertos dicen que las personas se están casando más tarde y también se preocupan por su capacidad para tener el dinero, el seguro de salud y otros recursos necesarios para criar niños en un entorno estable.

El año pasado, la administración Trump tomó medidas para fomentar más nacimientos, como emitir una orden ejecutiva destinada a ampliar el acceso y reducir los costos de la fertilización in vitro y respaldar la idea de "bonos para bebés" que podrían alentar a más parejas a tener hijos.

Hasta ahora, solo está disponible el número de nacimientos, y no las tasas de natalidad y otra información que pueda ofrecer información sobre quiénes están teniendo bebés.

Por ejemplo, aunque los nacimientos aumentaron en 2024 respecto al año anterior, la tasa de fertilidad en realidad cayó, señaló Karen Guzzo, demógrafa familiar de la Universidad de Carolina del Norte.

La tasa de fertilidad es una estadística que describe si cada generación tiene suficientes hijos para reemplazarse a sí misma, aproximadamente dos,uno hijos por mujer. Ha estado disminuyendo en Estados Unidos durante casi dos décadas, ya que más mujeres esperan más tiempo para tener hijos o no tienen hijos en absoluto.

Para 2025, "no esperaría que las tasas de natalidad o fertilidad hayan aumentado; esperaría que cayeran porque la procreación está altamente relacionada con las condiciones económicas y la incertidumbre", indicó Guzzo en un correo electrónico.

Además, la mayoría de los nacimientos en 2025 habrían sido de niños concebidos en 2024, cuando las personas estaban preocupadas por la economía y la polarización política, agregó.

Como tendencia general, los nacimientos y las tasas de natalidad en Estados Unidos han estado cayendo durante años. Cayeron en 2020, luego aumentaron durante dos años consecutivos después de eso, un aumento que los expertos atribuyeron en parte a los embarazos pospuestos en medio de la pandemia de COVID-19.

Una caída del 2% en 2023 situó los nacimientos en Estados Unidos en menos de 3,seis millones, el recuento más bajo en un año desde 1979.

