americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Minions tendrán su momento olímpico: patinador español recibe aprobación final para su música

MILÁN (AP) — Los traviesos Minions tendrán su momento olímpico después de todo.

Tomas-Llorenc Guarino Sabate obtuvo la aprobación final que necesitaba para su música el viernes, lo que le permitirá al patinador artístico español realizar su programa corto —con un popurrí de la película animada de Universal Pictures e Illumination Entertainment— cuando comience la competencia masculina en los Juegos de Milán-Cortina el martes por la noche.

Sabate había estado realizando el programa favorito de los fanáticos durante toda la temporada, pensando que tenía la aprobación adecuada a través de un sistema llamado ClicknClear para usar cuatro cortes de música de Minions. La semana pasada, Universal Studios le pidió que proporcionara más detalles sobre la música y el atuendo inspirado en los Minions que había estado usando.

Pudo obtener rápidamente la aprobación para dos cortes de música, y Sabate consiguió un tercero contactando directamente al artista, un compatriota español. El obstáculo fue la canción "Freedom" del músico y productor estadounidense Pharrell Williams.

Esa aprobación finalmente llegó el viernes, unas dos horas antes de que el programa de patinaje artístico olímpico comenzara con el evento por equipos.

“¡Estoy tan feliz de anunciar que lo hemos logrado! Hemos asegurado las licencias para las cuatro canciones, y podré patinar con los Minions en los Juegos Olímpicos. No ha sido un proceso fácil, pero el apoyo de todos los que han seguido mi caso ha sido clave para mantenerme motivado y optimista estos últimos días”, escribió Sabate en las redes sociales.

En un momento, la situación de Sabate se había vuelto tan grave que comenzó a practicar su programa corto inspirado en los Bee Gees del año pasado. Pero a medida que se conocía su situación, y comenzó a obtener la aprobación para parte de la música, sus esperanzas de interpretar su rutina con los Minions comenzaron a crecer.

Incluso practicó el programa, que comienza con risas de los personajes, durante una sesión temprana el jueves. A la mañana siguiente, la Real Federación Española de Deportes de Hielo anunció que el problema de derechos de autor había sido resuelto.

"Quiero agradecer a ClickClear y a la RFEDH, así como a Universal Pictures, Pharrell Williams, Sony Music y Juan Alcaraz por gestionar los derechos en tan poco tiempo para que pueda realizar mi programa en Milán", dijo Sabate.

El problema de derechos de autor se ha convertido en un dolor de cabeza para el patinaje artístico, donde durante años los patinadores solo podían usar música sin palabras, generalmente considerada parte del dominio público. Pero cuando las reglas cambiaron en 2014, y se comenzó a usar música más moderna en la competencia, algunos artistas comenzaron a objetar que su trabajo se usara sin el permiso adecuado.

La dos veces medallista mundial Loena Hendrickx de Bélgica también tuvo problemas de derechos de autor antes de los Juegos Olímpicos.

La belga había estado realizando su programa corto con "Ashes" de Celine Dion de la película "Deadpool 2". Pero después del campeonato europeo el mes pasado, su hermano y entrenador, Jorik Hendrickx, y el coreógrafo Adam Solya se preocuparon de que la música no fuera aprobada para los Juegos Olímpicos, y decidieron cambiar la banda sonora en el último momento.

Hendrickx ahora está realizando un programa ligeramente modificado con "I Surrender", otra canción de Dion, que tiene el mismo ritmo y sensación que "Ashes". Pudo obtener permiso para esa pieza porque es parte del catálogo de licencias de ClicknClear.

Sabate de 26 años no es considerado un contendiente a medalla en los Juegos Olímpicos; fue vigésimo en el campeonato mundial el año pasado, pero después de la semana pasada, se espera que tenga mucho apoyo cuando lleve a los Minions con él el martes por la noche.

“En este momento, solo quiero darlo todo en el hielo y realizar un programa digno del amor que he recibido de todo el mundo. Estoy emocionado por el amor que un pequeño patinador de una pequeña federación ha recibido”, dijo Sabate.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter