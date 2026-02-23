Los mercados mantienen la calma pese a la incertidumbre sobre los aranceles de Trump

Barcos atracados en el puerto de Long Beach el viernes 20 de febrero de 2026, en Long Beach, California, EE.UU. (AP Foto/Damian Dovarganes) AP

La decisión anunciada el viernes podría alterar los acuerdos alcanzados en negociaciones comerciales desde que Trump anunció aranceles generalizados a decenas de países en abril de 2025.

El Ministerio de Comercio de China indicó que estaba realizando una “evaluación integral” del fallo contra los aranceles que Trump impuso en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA por sus siglas en inglés.

“China insta a Estados Unidos a levantar los aranceles unilaterales impuestos a sus socios comerciales”, dijo en un comunicado un portavoz del ministerio, que no fue identificado.

El comunicado reiteró la postura de Beijing de que no hay ganadores en una guerra comercial y de que las medidas que Trump había anunciado “no solo violan las normas económicas y comerciales internacionales, sino que también contravienen las leyes internas de Estados Unidos, y no benefician a ninguna de las partes”, citó la agencia oficial de noticias Xinhua al portavoz.

Trump respondió a la decisión de la Corte Suprema proponiendo un nuevo arancel global del 10% bajo una ley alternativa, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y posteriormente lo elevó al 15%.

Para China y algunos otros países de Asia que estaban sujetos a aranceles de importación más altos sobre sus exportaciones, eso podría suponer cierto alivio. Pero para otros, como Japón, Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos, los aranceles podrían aumentar.

Estados Unidos planea mantener sus acuerdos comerciales y espera que sus socios hagan lo mismo, señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en una entrevista con CBS News el domingo.

“Los acuerdos no se basaron en si el litigio sobre los aranceles de emergencia iba a prosperar o fracasar. Todavía no he escuchado a nadie venir a decirme que el acuerdo se cancela. Quieren ver cómo se desarrolla esto”, expicó Greer, el principal negociador comercial de Trump.

La incertidumbre podría empeorar si el gobierno de Trump continúa imponiendo nuevos aranceles bajo leyes alternativas, advirtió el ministro de Comercio de Corea del Sur, Kim Jung-kwan, el lunes.

Kim indicó que los surcoreanos han acordado mantener conversaciones “amistosas” con funcionarios de Estados Unidos para minimizar cualquier impacto negativo en las empresas surcoreanas. Exportaciones importantes de Corea del Sur, como automóviles y acero, están sujetas a aranceles bajo otras leyes comerciales.

“Dada la incertidumbre sobre futuras medidas arancelarias de Estados Unidos, los sectores público y privado deben trabajar juntos para fortalecer la competitividad exportadora de nuestras empresas y diversificar sus mercados”, señaló Kim.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también afirmó el domingo que creía que los socios comerciales respetarán los acuerdos vigentes y que los ingresos por aranceles se mantendrán estables.

“Los ingresos por aranceles no cambiarán este año y no cambiarán en el futuro”, declaró Bessent en una entrevista con Fox News, mencionando los nuevos aranceles globales del 15% que Trump ha dicho que quiere como reemplazo.

Bessent añadió que el gobierno se remitirá a los tribunales sobre si se deben otorgar reembolsos a las empresas por los impuestos de importación ya recaudados bajo los aranceles que ahora han sido declarados ilegales.

“No está en nuestras manos y acataremos las órdenes del tribunal”, afirmó.

Los futuros de Estados Unidos cayeron temprano el lunes: el S&P 500 bajó un 0,6% y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0,5%. Los precios del petróleo descendieron y el dólar de Estados Unidos se debilitó frente al yen japonés y el euro.

Pero los precios de las acciones en Asia avanzaron en su mayoría, con un alza de 2,4% en el Hang Seng de Hong Kong.

Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP