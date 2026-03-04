americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los mercados asiáticos se disparan tras el repunte en Wall Street y la calma en el sector petrolero

BANGKOK (AP) — Los precios de las acciones abrieron el jueves con fuertes ganancias en Asia después de un repunte en Wall Street. El Kospi de Corea del Sur recuperó el 12% que había perdido el día anterior.

Un operador observa información financiera en una pantalla, el miércoles 4 de marzo de 2026, en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Un operador observa información financiera en una pantalla, el miércoles 4 de marzo de 2026, en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

En Tokio, el Nikkei 225 subió un 4,4%.

Las acciones en Estados Unidos se recuperaron después de que se estabilizaron los precios del petróleo y se publicaron informes que ofrecían actualizaciones alentadoras sobre el estado de la economía estadounidense.

El indicador S&P 500 subió el miércoles un 0,8% para eliminar buena parte de sus pérdidas desde que comenzó la guerra con Irán. El Promedio Industrial Dow Jones sumó un 0,5% y el compuesto Nasdaq avanzó un 1,3%.

La incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio ha estremecido a los mercados financieros esta semana, y la mayoría ha tomado como referencia lo que sucede con los precios del petróleo.

Los precios del petróleo se estabilizaron durante la jornada del miércoles.

Luego de superar brevemente los 84 dólares, el precio de un barril de crudo Brent, referente internacional, cerró en 81,40 dólares, ubicándose nuevamente en los niveles del día anterior. El petróleo de referencia estadounidense sumó un 0,1% hasta cerrar en 74,66 dólares por barril.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter