Los mensajes y la política antiinmigrantes se intensifican en Europa

La demonización abierta de los inmigrantes y aquellos con raíces inmigrantes se está intensificando en el Reino Unido, y en toda Europa, a medida que la migración sube en la agenda política y los partidos de derecha ganan popularidad.

En varios países europeos, los partidos políticos partidarios de deportaciones masivas y que retratan la inmigración como una amenaza para la identidad nacional están en la cima o cerca de la cima de las encuestas de opinión: Reformar Reino Unido, U.K., Alternativa por Alemania y la Agrupación Nacional de Francia.

El presidente Donald Trump, quien recientemente llamó "basura" a los inmigrantes somalíes en Estados Unidos y cuya estrategia de seguridad nacional describe a los países europeos como amenazados por la inmigración, parece estar respaldando y alentando los sentimientos groseros y antiinmigrantes de Europa.

En medio de las crecientes tensiones, los grandes partidos de Europa están adoptando una postura más dura sobre la migración y, a veces, utilizan un lenguaje divisivo sobre la raza.

"Lo que antes se descartaba como el extremo más lejano de la política de extrema derecha ahora se ha convertido en una parte central del debate político", dijo Kieran Connell, profesor de historia británica en la Queen’s University Belfast.

La inmigración ha aumentado drásticamente en la última década en algunos países europeos, impulsada en parte por millones de solicitantes de asilo que han llegado a Europa huyendo de conflictos en África, el Oriente Medio y Ucrania.

Sin embargo, los solicitantes de asilo representan un pequeño porcentaje de la inmigración total, y los expertos dicen que la antipatía hacia la diversidad y la migración proviene de una mezcla de factores. El estancamiento económico en los años posteriores a la crisis financiera global de 2008, el ascenso de políticos nacionalistas carismáticos y la influencia polarizadora de las redes sociales juegan un papel, dicen los expertos.

En Reino Unido hay "un aumento alarmante en la sensación de división nacional y declive" y eso tiende a empujar a las personas hacia los extremos políticos, dijo Bobby Duffy, director de la Unidad de Políticas en el King’s College de Londres. Echó raíces después de la crisis financiera, fue reforzado por el debate británico sobre el Brexit y se profundizó durante la pandemia de COVID-19, dijo Duffy.

Las redes sociales han agravado ese estado de ánimo, notablemente en X, cuyo algoritmo promueve contenido divisivo y cuyo propietario, Elon Musk, retuitea con aprobación publicaciones de extrema derecha.

En toda Europa, el etnonacionalismo ha sido promovido por partidos conservadores como Alternativa por Alemania, la Agrupación Nacional de Francia y el partido Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Ahora parece tener el sello de aprobación del gobierno de Trump, cuya nueva estrategia de seguridad nacional describe a Europa como una colección de países que enfrentan "declive económico" y "borrado civilizacional" debido a la inmigración y la pérdida de identidades nacionales.

El lenguaje hostil alarmó a muchos políticos europeos, pero también se hacía eco de lo que escuchan de los partidos de extrema derecha de sus países.

El líder de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, dijo a la BBC que estaba en gran medida de acuerdo con la preocupación del gobierno de Trump de que la inmigración masiva estaba "sacudiendo el equilibrio de los países europeos".

Aumento de los mensajes racistas y los crímenes de odio

Las políticas que antes se consideraban extremas ahora están firmemente en la agenda política. Reformar Reino Unido, un partido de extrema derecha que lidera consistentemente las encuestas de opinión, dice que si llega al poder despojará a los inmigrantes de su estatus de residentes permanentes aunque lleven décadas viviendo en Reino Unido. La oposición conservadora de centroderecha dice que deportará a ciudadanos británicos con doble nacionalidad que cometan delitos.

Un legislador de Reformar Reino Unido se quejó en octubre de que los anuncios estaban "llenos de personas negras, llenos de personas asiáticas". El portavoz de justicia conservador Robert Jenrick comentó con preocupación que "no vi otra cara blanca" en un área de Birmingham, la segunda ciudad más grande de Reino Unido. Ninguno de los políticos tuvo que renunciar.

Muchos defensores de reducir la inmigración dicen que están preocupados por la integración y la cohesión comunitaria, no por la raza. Pero eso no es lo que sienten aquellos que reciben abusos raciales.

"No hay duda de que ha empeorado", dijo Dawn Butler, una legisladora británica negra que dice que el odio que recibe en las redes sociales "está aumentando drásticamente y se ha convertido en amenazas de muerte".

Las estadísticas del gobierno británico muestran que la policía en Inglaterra y Gales registró más de 115.000 crímenes de odio en el año hasta marzo de 2025, un aumento del 2% con respecto a los 12 meses anteriores.

En julio de 2024, la violencia antiinmigrante y antiislámica estalló en las calles británicas después de que tres niñas fueran apuñaladas hasta la muerte en una clase de baile con temática de Taylor Swift. Las autoridades dijeron que la desinformación en línea que identificaba erróneamente al atacante adolescente nacido en Reino Unido como un migrante musulmán jugó un papel.

En Irlanda y en Holanda, los manifestantes a menudo protestan ante las reuniones municipales en comunidades donde se propone un nuevo centro de asilo. Algunas marchas se han vuelto violentas, y opositores a los solicitantes de asilo lanzaron artefactos pirotécnicos a la policía antimotines.

En toda Europa, el objetivo principal de las protestas han sido hoteles y otras viviendas para solicitantes de asilo, que algunos dicen se convierten en imanes para el crimen y el mal comportamiento. Pero la estrategia de los organizadores de las protestas es a menudo mucho más amplia.

En septiembre, más de 100.000 personas coreando "queremos nuestro país de vuelta" marcharon por Londres en una protesta organizada por el activista de ultraderecha y estafador convicto Tommy Robinson. Entre los oradores estaba el político francés de extrema derecha Eric Zemmour, quien dijo a la multitud que Francia y Reino Unido enfrentaban "el gran reemplazo de nuestro pueblo europeo por pueblos que vienen del sur y de cultura musulmana".

Superando a la derecha

Los políticos europeos de los partidos tradicionales condenan la teoría de la conspiración del "gran reemplazo". El gobierno británico, liderado por el Partido Laborista de centroizquierda, ha denunciado el racismo y dice que la migración es una parte importante de la historia nacional británica.

Al mismo tiempo, está adoptando una línea más dura sobre la inmigración, anunciando políticas para dificultar que los migrantes se establezcan permanentemente. El gobierno dice que se inspira en Dinamarca, que ha visto caer las solicitudes de asilo desde que comenzó a dar a los refugiados sólo residencia a corto plazo.

Dinamarca y Reino Unido están entre un grupo de países europeos que presionan para debilitar las protecciones legales para los migrantes y facilitar las deportaciones.

Los defensores de los derechos humanos argumentan que los intentos de apaciguar a la derecha solo conducen a políticas cada vez más extremas.

"Por cada pulgada cedida, se va a exigir otra pulgada", dijo el comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, a The Guardian. "¿Dónde se detiene? Por ejemplo, el enfoque ahora mismo está en los migrantes, en gran parte. Pero, ¿de quién se tratará la próxima vez?".

Llamados a una retórica más calmada

Los políticos del centro político también han sido criticados por adoptar el lenguaje de la extrema derecha. El primer ministro británico Keir Starmer dijo en mayo que Reino Unido corría el riesgo de convertirse en una "isla de extraños", una frase que evocaba un notorio discurso antiinmigración de 1968 del político Enoch Powell. Starmer luego dijo que no era consciente de la referencia y lamentó haber usado la frase.

El canciller de centroderecha de Alemania, Friedrich Merz, ha endurecido su lenguaje sobre los migrantes a medida que Alternativa para Alemania se ha vuelto más poderosa. Merz causó revuelo en octubre al decir que Alemania tenía un problema con su "Stadtbild", una palabra que se traduce como "imagen de la ciudad" o paisaje urbano. Los críticos sintieron que Merz estaba insinuando que las personas que no parecen alemanas no pertenecen de verdad allí.

Merz luego enfatizó que "necesitamos inmigración", sin la cual ciertos sectores de la economía, incluida la atención médica, dejarían de funcionar.

Duffy dijo que los políticos deberían ser responsables y considerar cómo su retórica moldea las actitudes públicas, aunque agregó que eso es "una esperanza bastante vana".

"La percepción de que esta discordia funciona se ha arraigado", dijo.

