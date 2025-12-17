americateve

Los Mellizos cambian de propietario principal entre la familia Pohlad

MINNEAPOLIS (AP) — Los propietarios de los Mellizos de Minnesota finalizaron la compra de partes de la franquicia por tres diferentes inversores, asociaciones limitadas que la familia Pohlad buscó para una nueva inyección de efectivo y estrategia después de decidir a principios de este año retener el control del club.

ARCHIVO - Vista del juego ente los Atléticos de Oakland y los Mellizos de Minnesota, el viernes 14 de junio de 2024, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Los Mellizos también anunciaron el miércoles un plan para que Tom Pohlad sea el propietario controlador y principal enlace con la liga en lugar de su hermano menor, Joe Pohlad, como parte de una nueva estructura de liderazgo ejecutivo que coincide con los nuevos inversores.

MLB aprobó la adquisición de intereses minoritarios no controladores en los Mellizos por parte de Glick Family Investments, una firma de capital de riesgo multigeneracional de Nueva York; un grupo de líderes empresariales de Minnesota encabezado por George Hicks; y el propietario del Minnesota Wild, Craig Leipold.

Ni los precios de compra ni el tamaño de las participaciones fueron divulgados. Un análisis financiero a principios de este año por parte de Forbes valoró la franquicia en 1.500 millones de dólares, ocupando el puesto 23 en MLB. Sportico (1.700 millones de dólares) y CNBC (1.650 millones de dólares) valoraron a los Mellizos un poco más alto.

Joe Pohlad, de 43 años, fungió como presidente ejecutivo durante tres años. Tom Pohlad, de 45 años, nunca ha tenido un papel en el club de béisbol antes, desempañándose previamente como presidente ejecutivo de Pohlad Companies supervisando la diversa cartera de negocios de la familia. Su tío, Jim Pohlad, fue presidente de los Mellizos hasta 2022. Su abuelo, Carl Pohlad, construyó su fortuna en la banca y compró los Mellizos en 1984 a Calvin Griffith por 44 millones de dólares. Falleció en 2009.

La MLB debe aprobar que Tom Pohlad se convierta en la persona de control.

"Es un profundo honor tener la oportunidad de continuar un legado que ha sido parte de mi familia —y de esta comunidad— durante los últimos 40 años", dijo Tom Pohlad en un comunicado distribuido por los Mellizos. “Mi tío y mi hermano han liderado esta organización con integridad, dedicación y un amor genuino por el juego. Al asumir mi nuevo rol, lo hago con gran respeto por nuestra historia y un enfoque claro en el futuro, uno definido por la responsabilidad y la administración en nuestra búsqueda incansable de un campeonato”.

La familia Pohlad anunció el año pasado la exploración de una venta, una declaración que en gran medida deleitó a una base de fanáticos frustrada por el nivel de inversión en la nómina de jugadores. El principal impulsor de la decisión fue una carga de deuda que alcanzó los 500 millones de dólares este año, con la pérdida de público durante la pandemia y el colapso de su contrato de televisión regional pesando fuertemente en la operación financiera.

Los Mellizos ganaron la Serie Mundial en 1987 y 1991, pero sólo han alcanzado la Serie de Campeonato de la Liga Americana una vez desde entonces, en 2002.

En 2023, terminaron una racha de 18 derrotas en postemporada, un récord en el deporte profesional de América del Norte. Acabaron 70-92 en 2025 y despidieron al manager Rocco Baldelli, reemplazándolo con Derek Shelton.

Hicks es nativo de Minnesota, ex ejecutivo de Cargill Financial que cofundó Varde Partners, una startup en 1993 que ha crecido hasta convertirse en una firma de inversión global.

"Como fanático de los Mellizos de toda la vida, me siento honrado y emocionado de unirme a la familia Pohlad como administrador de esta querida franquicia", expresó Hicks. “Como muchos en el estado, algunos de mis recuerdos favoritos son de tiempos pasados viendo y animando a los Mellizos. Los líderes que represento comparten estos valores y reconocen la importancia del béisbol de los Mellizos para nuestras comunidades. Esta es la oportunidad de una vida y una que vemos como un verdadero privilegio y responsabilidad”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

