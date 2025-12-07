americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los laureados del Nobel llegan para una semana de eventos y premios en Estocolmo y Oslo

ESTOCOLMO (AP) — La semana del Nobel comenzaba en Estocolmo y Oslo, donde los laureados ofrecían conferencias de prensa y charlas antes de recibir los prestigiosos premios.

László Krasznahorkai, ganador del Nobel de literatura, habla durante un acto en el Museo del Nobel de Estocolmo, Suecia el sábado 6 de diciembre de 2025. (Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)
László Krasznahorkai, ganador del Nobel de literatura, habla durante un acto en el Museo del Nobel de Estocolmo, Suecia el sábado 6 de diciembre de 2025. (Claudio Bresciani/TT News Agency via AP) AP

Estaba previsto que el húngaro László Krasznahorkai, quien ganó el premio de Literatura por sus novelas surrealistas y anárquicas que combinan una visión del mundo sombría con un humor mordaz, diera una conferencia en Estocolmo el domingo en una de sus inusales apariciones públicas.

Cuando los jueces del Nobel anunciaron el premio en octubre, describieron al escritor de 71 años como "un gran escritor épico" cuyo trabajo "se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco".

"La obra de Krasznahorkai puede verse como parte de una tradición centroeuropea", dijo la organización del Premio Nobel. "Características importantes son el pesimismo y el apocalipsis, pero también el humor y la imprevisibilidad".

El ganador del año pasado fue la autora surcoreana Han Kang. El ganador de 2023 fue el escritor noruego Jon Fosse, cuyo trabajo incluye una épica de siete libros compuesta por una sola oración.

Mientras tanto, el director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Harpviken, dijo el sábado que la líder opositora venezolana María Corina Machado, laureada del premio de la Paz, llegaría a Oslo esta semana para recibir su premio en persona.

La opositora de 58 años, quien ganó por su lucha para lograr una transición democrática en la nación sudamericana, ha estado escondida y no se la ha visto en público desde enero.

Harpviken dijo a la emisora pública noruega NRK que se esperaba que Machado recogiera personalmente el premio el miércoles.

"Hablé con la ganadora del premio de la Paz anoche, y ella vendrá a Oslo", dijo Harpviken, según NRK.

Las ceremonias de entrega de los Nobel se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896. La ceremonia de entrega del premio de la paz se realiza en Oslo y las otras ceremonias se llevan a cabo en Estocolmo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter