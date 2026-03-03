americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Knicks extienden su racha de victorias ante los Raptors a 12 con la victoria 111-95

TORONTO (AP) — Jalen Brunson anotó 26 puntos y repartió 10 asistencias, Karl-Anthony Towns sumó 21 unidades y 12 rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el miércoles 111-95 a los Raptors de Toronto para firmar su quinta victoria en seis partidos.

Jamal Shead de los Raptors le intenta robar el balón a Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York en el encuentro del martes 3 de marzo del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Jamal Shead de los Raptors le intenta robar el balón a Jalen Brunson de los Knicks de Nueva York en el encuentro del martes 3 de marzo del 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Después de cortar el domingo la racha de 11 victorias de San Antonio, los Knicks ampliaron a 12 su racha de triunfos contra Toronto. Los Raptors vencieron por última vez a Nueva York el 22 de enero de 2023.

Los Knicks (40-22) se convirtieron en el tercer equipo de la Conferencia Este en llegar a 40 victorias, uniéndose a Detroit y Boston. OG Anunoby anotó 15 puntos ante su exequipo; Landry Shamet y Josh Hart aportaron 12 cada uno, y Mikal Bridges agregó 11 para Nueva York.

Brandon Ingram firmó 31 unidades y RJ Barrett tuvo 20 por Toronto, que perdió su cuarto partido consecutivo en casa y cayó a 4-10 contra rivales de la División Atlántica.

Scottie Barnes, de Toronto, anotó 14 puntos, e Immanuel Quickley sumó 13 puntos y 12 asistencias.

Nueva York perdió 17 balones que derivaron en 22 puntos para Toronto. Los Raptors también estuvieron imprecisos, con 15 pérdidas que se tradujeron en 17 puntos para los Knicks.

Los suplentes de Nueva York superaron a los de Toronto 26-8.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter