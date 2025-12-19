americateve

Los jugadores de equipos especiales, héroes anónimos de la exitosa temporada de los Seahawks

RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — Si hubo una sola jugada que encarnó el impacto que han tenido las unidades de equipos especiales de Seattle en 2025, fue a mitad del último cuarto el jueves por la noche, cuando los Seahawks necesitaban desesperadamente un impulso.

Rashid Shaheed (22), de los Seahawks de Seattle, corre con el balón para un touchdown en una devolución de una patada de despeje durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Perdiendo ante los Rams de Los Ángeles 30-14, Rashid Shaheed devolvió un despeje 58 yardas para un touchdown, e hizo vibrar a una adormecida multitud en el Lumen Field con 8:03 restantes en el tiempo reglamentario.

Los Seahawks ganaron 38-37 en tiempo extra.

"Nos dio vida", afirmó el safety Julian Love. "Sentimos que para este juego, nuestros equipos especiales eran un arma. Tenemos una unidad realmente buena. Cuando conseguimos a Rashid este año, nos dio un nuevo sentido de enfoque y energía en los equipos especiales, solo sabiendo que puede devolver una patada en cualquier momento".

Los Seahawks ocupan el cuarto lugar en promedio de yardas por regreso de patada (15,6) y están empatados en el cuarto lugar en promedio de yardas por devolución de despeje (27,9).

Seattle también está empatado en el liderazgo de la liga tanto en touchdowns de devolución de despeje (2) como en anotaciones en regresos de kickoff (1), y Jason Myers lidera la liga con la mayor cantidad de goles de campo conectados (37).

Sumando todo eso a la cuarta mejor ofensiva anotadora de la NFL, el resultado es un equipo con récord de 12-3 que ha asegurado un lugar en los playoffs y se ha posicionado para el primer puesto en la Conferencia Nacional.

"Quiero decir, nuestra unidad de equipos especiales ha sido un catalizador masivo para nosotros", comentó el entrenador Mike Macdonald.

Mientras que la ofensiva de Seattle estuvo a la altura en el tramo final el jueves, eso no fue el caso la semana pasada en una angustiosa victoria 18-16 contra los Colts de Indianápolis. Myers pateó seis goles de campo esa tarde y los convirtió todos.

"Nuestra próxima meta es ganar la división", expresó Macdonald. "Ahora, no puedes hacer eso a menos que ganes el próximo, así que es el mismo mensaje. Obviamente, muy emocionados de estar en el baile. Cualquier cosa puede pasar una vez que entras, pero tenemos un título de división en juego que necesitamos capturar".

Está funcionando

El ala cerrada AJ Barner ha hecho un buen trabajo como la opción número uno de los Seahawks en la posición mientras que su compañero Elijah Arroyo está fuera por un problema de rodilla. Barner tuvo cuatro recepciones para 49 yardas y un touchdown (5), uno que permitió a los Seahawks igualar el marcador a 30 en el último cuarto.

Necesita ayuda

La secundaria de los Seahawks lidió con su parte de lesiones el jueves, pero incluso antes de que eso sucediera, los Rams hicieron lo que quisieron por aire. A pesar de que los Rams jugaron sin el líder de recepciones de touchdown de la NFL, Davante Adams, Matthew Stafford tuvo 457 yardas por pase, la tercera mayor cantidad de su carrera.

Puka Nacua terminó con 12 recepciones para 225 yardas y dos touchdowns.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

