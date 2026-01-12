americateve

Los iraníes logran hacer llamadas al extranjero mientras continúa el corte de internet por protestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los celulares en Irán pudieron realizar llamadas al extranjero el martes después de una campaña represión de las protestas a nivel nacional en la que se bloquearon el acceso a internet y las llamadas internacionales.

ARCHIVO - Manifestantes marchan por un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Fars News Agency via AP, Archivo)
ARCHIVO - Manifestantes marchan por un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Fars News Agency via AP, Archivo) AP

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press. La oficina de AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números.

Testigos afirmaron que la conexión a internet seguía desconectada del mundo exterior.

Irán cortó el acceso a internet y las llamadas el jueves a medida que las protestas se intensificaban.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

