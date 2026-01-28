americateve

Los Hawks cobran venganza de una abultada derrota al vencer 117-106 a los Celtics

BOSTON (AP) — Nickeil Alexander-Walker anotó 21 puntos, Jalen Johnson sumó 19 unidades y 14 rebotes, y los Hawks de Atlanta vencieron 117-106 a los Celtics de Boston el miércoles por la noche para vengar una abultada derrota en casa.

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, pase el balón sobre Derrick White (9), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de enero de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty)
Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, pase el balón sobre Derrick White (9), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de enero de 2026, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Onyeka Okongwu añadió 17 tantos, Dyson Daniels tuvo 15 y Corey Kispert 13 para ayudar a los Hawks a ganar su cuarto partido consecutivo.

Jaylen Brown lideró a Boston con 21 puntos. Lanzó nueve de 20, fallando sus cinco intentos de triples.

Los Hawks acertaron el 42,9% de sus triples (18 de 42) y tuvieron 29 asistencias en 45 canastas. Boston embocó nueve de 34 desde más allá del arco.

Al entrenador de los Hawks, Quin Snyder, se le preguntó antes del partido si su equipo recordaría una derrota en casa por 132-106 el 17 de enero en el último encuentro entre los clubes. Él respondió: "Quieres sentirlo".

Parecía que su equipo lo hizo desde el principio. Estuvieron concentrados defensivamente, abriendo una ventaja de 21 puntos al final del primer cuarto con un triple de Alexander-Walker.

Mantuvieron una ventaja de 60-38 con un triple de Kispert desde la parte superior en el segundo cuarto antes de que Boston cerrara la primera mitad con una racha de 8-0.

Los Celtics hicieron algunos breves intentos en la segunda mitad por meterse al juego, pero no redujeron su déficit por debajo de 12 puntos. El entrenador Joe Mazzulla retiró a la mayoría de sus titulares y muchos fanáticos se dirigieron a las salidas con los Celtics perdiendo 115-96 con cuatro y medio minutos restantes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

