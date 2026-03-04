americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Hawks arrollan a los Bucks 131-113, logran 5 triunfos seguidos y se ponen por encima de .500

MILWAUKEE (AP) — Los Hawks de Atlanta logró su quinta victoria consecutiva y se colocó por encima de .500 por primera vez desde diciembre al derrotar 131-113 a los Bucks de Milwaukee la noche del miércoles.

Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, retaca el balón sobre Jericho Sims (00), de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps)
Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, retaca el balón sobre Jericho Sims (00), de los Bucks de Milwaukee, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) AP

Nickeil Alexander-Walker encabezó el ataque de los Hawks con 23 puntos.

Atlanta (32-31) tenía marca de 15-12 tras una victoria el 14 de diciembre sobre Filadelfia, pero los Hawks perdieron sus siguientes siete partidos y desde entonces no habían tenido un récord ganador.

Onyeka Okongwu sumó 21 unidades y Jalen Johnson agregó 20 tantos y nueve asistencias, mientras los Hawks borraban un déficit temprano de 16 puntos. CJ McCollum anotó 18, mientras que Dyson Daniels aportó 14 unidades y 10 rebotes.

Los Hawks superaron a los Bucks 65-42 en la segunda mitad.

Atlanta no contó con Jonathan Kuminga debido a una inflamación en la rodilla izquierda, mientras que a Milwaukee le faltó Kevin Porter Jr. por una hinchazón en la rodilla derecha.

Milwaukee (26-35) quedó a cinco partidos del Atlanta, décimo clasificado, en la tabla de la Conferencia Este, lo que pone en serio peligro la aspiración de los Bucks de conseguir su décima clasificación consecutiva a los playoffs. Los Bucks han perdido sus últimos cuatro partidos por un total combinado de 97 puntos.

Giannis Antetokounmpo anotó 24 puntos para los Bucks en su segundo partido desde que regresó de una distensión en la pantorrilla derecha que lo obligó a perderse cinco semanas. Recibió una falta técnica por lanzar el balón contra el soporte del aro, frustrado, después de que una canasta de Daniels ampliara la ventaja de Atlanta a 121-103 con 4:20 por jugar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Ecuador despliega militares en la Embajada de Cuba en Quito tras expulsión del cuerpo diplomático

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Air France suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible y golpea aún más al turismo de la isla

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter