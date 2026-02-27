Los Grizzlies vencen 124-105 a los Mavericks con 25 puntos del suplente Cam Spencer

Compartir en:









Cam Spencer (24), de los Grizzlies de Memphis, conduce el balón rumbo al área rival en el partido de baloncesto de la NBA contra los Mavericks de Dallas, el viernes 27 de febrero de 2026, en Dallas. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Scotty Pippen Jr. sumó 15 unidades y Jaylen Wells y GG Jackson aportaron 12 cada uno para ayudar a Memphis a cortar una racha de tres derrotas.

Los Grizzlies, que habían perdido siete de sus ocho partidos anteriores, lideraron durante todo el encuentro y ganaron pese a estar mermados, con su base estrella Ja Morant fuera por 16to partido consecutivo debido a una lesión en el codo izquierdo, y con Zach Edey (tobillo) y Cedric Coward (rodilla) también fuera de acción.

Taj Gibson, contratado por Memphis el jueves para ayudar a sobrellevar las ausencias, no estuvo disponible.

Brandon Williams anotó 16 tantos y capturó ocho rebotes para encabezar a los Mavericks, que han perdido siete seguidos en casa. Daniel Gafford añadió 14 puntos, Dwight Powell registró 13 unidades y 11 rebotes, y Max Christie también anotó 13 puntos.

El novato Cooper Flagg se perdió su sexto partido consecutivo por un esguince en el pie.

Los Mavericks se acercaron a ocho puntos, 44-36, con 5:23 por jugar en el segundo cuarto gracias a un triple de Miles Kelly. Pero esa fue la menor diferencia que Dallas conseguiría el resto del camino.

