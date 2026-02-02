americateve

Los Grizzlies rompen racha de seis derrotas al vencer 137-128 a los Timberwolves

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos, Ty Jerome agregó 19 y Memphis construyó una ventaja de 20 unidades en la segunda mitad y se mantuvo para una victoria de 137-128 sobre los Timberwolves de Minnesota el lunes por la noche.

Cedric Coward (23), de los Grizzlies de Memphis, Rudy Gobert (27), de los Timberwolves de Minnesota, y Jaren Jackson Jr. (8), de Memphis, disputan el balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de enero de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

Memphis mantuvo una ventaja de dos dígitos durante gran parte del último cuarto. Minnesota, con Donte DiVincenzo y Anthony Edwards a la cabeza, parecía estar listo para superar a Memphis, pero los Grizzlies nunca permitieron que los Timberwolves se acercaran a menos de nueve puntos y rompieron una racha de seis derrotas consecutivas.

Jaylen Wells anotó 18 puntos para Memphis, mientras que Cam Spencer y Vince Williams Jr. añadieron 16 cada uno.

Edwards lideró a Minnesota con 39 tantos y siete rebotes. Jaden McDaniels anotó 29 puntos y DiVincenzo terminó con 21, incluidos 13 en el último cuarto. Minnesota vio interrumpida su racha de cuatro victorias seguidas.

Los Timberwolves derrotaron a Memphis 131-114 el sábado en el primero de los dos juegos consecutivos entre los equipos. En ese partido, Edwards anotó 33 y Julius Randle agregó 27, y Minnesota tuvo cuatro jugadores con al menos 20 puntos.

El sábado, Memphis acertó uno de sus primeros 18 intentos de triples. El lunes, los Grizzlies utilizaron el tiro de larga distancia para construir una ventaja de dos dígitos en la primera mitad. Memphis acertó ocho de 15 desde más allá del arco, y la ventaja alcanzó los 14 puntos. Los Grizzlies estaban adelante 66-58 al medio tiempo.

Memphis lideraba 98-86 después de tres cuartos y extendió su ventaja a 109-89 al acertar sus primeros cuatro tiros del último cuarto, incluidos tres triples.

