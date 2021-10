Los Grammy incluyen cláusula de inclusión para 2022

“La cláusula de inclusión es algo que les brindará una oportunidad a personas que quizás no la hayan tenido antes”, dijo Mason en una entrevista reciente. “Eso es realmente importante para mí. No estaría aquí si alguien no me hubiera dado la oportunidad. Estoy tratando de abrir caminos y asegurarme de que haya áreas para que las personas trabajen en un sistema y escalen”.