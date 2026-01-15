Los Globos de Oro atraen 8,7 millones de espectadores, casi un 7% menos que en 2025

Compartir en:









Nikki Glaser llega a los 83° Globos de Oro el domingo 11 de enero de 2026, en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) AP

La transmisión del domingo en CBS, presentada por Nikki Glaser, no alcanzó los niveles de audiencia de los dos Globos anteriores en CBS. En el primer año de la cadena con la entrega de premios, la transmisión fue vista por 9,4 millones. El año pasado, 9,3 millones sintonizaron el programa, también presentado por Glaser.

CBS y los Globos de Oro firmaron en 2024 un acuerdo de cinco años para transmitir la ceremonia anual que se transmitió por años en NBC. Tras un escándalo de diversidad y ética que llevó a NBC a dejar los Globos, el programa fue vendido a Dick Clark Productions, propiedad de Penske Media, y a Eldridge Industries de Todd Boehly. A finales de la década de 2010, los Globos solían atraer cerca de 20 millones de espectadores.

El domingo por la noche, cuando "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") y "Hamnet" recibieron los máximos honores, muchos más estaban viendo fútbol. La transmisión de NBC del partido de playoffs entre los Chargers y los Patriots promedió 28,9 millones de espectadores, según Nielsen.

CBS destacó la interacción en redes sociales alrededor de los Globos, calificándolos como los “más sociales de todos”, con 42 millones de interacciones (un aumento del 5% respecto al año anterior), según Social Content Ratings. Más de 14 millones vieron el monólogo de Glaser en las plataformas sociales de los Globos en las primeras 36 horas.

Paramount Skydance, la empresa matriz de CBS, presentó el lunes una demanda contra Warner Bros. Discovery y el director ejecutivo David Zaslav como parte de su intento de adquisición hostil del estudio. La semana pasada, la junta de Warner Bros. Discovery determinó que la oferta de Paramount no es lo mejor para los intereses de la empresa ni de sus accionistas, y nuevamente recomendó a los accionistas apoyar el acuerdo con Netflix.

___

Para más cobertura de los Premios Globo de Oro 2026, visite https://apnews.com/hub/golden-globe-awards. FUENTE: AP