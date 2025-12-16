americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Filis y Adolis García acuerdan contrato de un año para cubrir puesto en el jardín derecho

FILADELFIA (AP) — Los Filis de Filadelfia y el jardinero cubano Adolis García acordaron un contrato de un año para la temporada 2026.

ARCHIVO - El cubano Adolis García, rodeado de sus compañeros de los Rangers de Texas, alza el Trofeo del Comisionado durante el festejo por la conquista de la Serie Mundial, el viernes 3 de noviembre de 2025 en Arlington (AP Foto/Julio Cortez)
ARCHIVO - El cubano Adolis García, rodeado de sus compañeros de los Rangers de Texas, alza el Trofeo del Comisionado durante el festejo por la conquista de la Serie Mundial, el viernes 3 de noviembre de 2025 en Arlington (AP Foto/Julio Cortez) AP

El dos veces All-Star con los Rangers de Texas pactaron por 10 millones de dólares, según infomes de prensa. Se espera que el toletero de 32 años sea el titular del jardín derecho con los Filis al anticiparse la salida del veterano Nick Castellanos.

García alcanzó sus mejores marcas personales en jonrones (39), carreras impulsadas (107), OPS (.836), OPS+ (127), carreras anotadas (108) y bases por bolas (65) en 2023, cuando ayudó a llevar a los Rangers a su primer campeones de la Serie Mundial.

Fue proclamado MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana después de registrar un OPS de 1.293 con cinco jonrones y 15 carreras impulsadas, lo que incluyó dos jonrones y cinco carreras impulsadas en la victoria de Texas sobre los Astros en el séptimo juego en Houston.

Este año, García bateó para .227 con 19 jonrones y 75 carreras impulsadas. Acumuló un OPS de .675 en las últimas dos temporadas, ubicándose en el puesto 117 entre 123 bateadores calificados.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacados del día

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Esta foto combinada sin fecha, creada con imágenes publicadas por la Guardia Nacional de Iowa, muestra a los sargentos William Nathaniel Howard (izquierda) y Edgar Brian Torres Tovar. (Guardia Nacional de Iowa vía AP)

Ejército de EEUU identifica a 2 miembros de la Guardia Nacional de Iowa muertos en Siria

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

El buque estadounidense USS Gravely en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Robert Taylor)

Trinidad y Tobago abre sus aeropuertos a fuerzas de EEUU ante tensiones con Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter