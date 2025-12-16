Los Filis y Adolis García acuerdan contrato de un año para cubrir puesto en el jardín derecho

Compartir en:









ARCHIVO - El cubano Adolis García, rodeado de sus compañeros de los Rangers de Texas, alza el Trofeo del Comisionado durante el festejo por la conquista de la Serie Mundial, el viernes 3 de noviembre de 2025 en Arlington (AP Foto/Julio Cortez) AP

El dos veces All-Star con los Rangers de Texas pactaron por 10 millones de dólares, según infomes de prensa. Se espera que el toletero de 32 años sea el titular del jardín derecho con los Filis al anticiparse la salida del veterano Nick Castellanos.

García alcanzó sus mejores marcas personales en jonrones (39), carreras impulsadas (107), OPS (.836), OPS+ (127), carreras anotadas (108) y bases por bolas (65) en 2023, cuando ayudó a llevar a los Rangers a su primer campeones de la Serie Mundial.

Fue proclamado MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana después de registrar un OPS de 1.293 con cinco jonrones y 15 carreras impulsadas, lo que incluyó dos jonrones y cinco carreras impulsadas en la victoria de Texas sobre los Astros en el séptimo juego en Houston.

Este año, García bateó para .227 con 19 jonrones y 75 carreras impulsadas. Acumuló un OPS de .675 en las últimas dos temporadas, ubicándose en el puesto 117 entre 123 bateadores calificados.

___

FUENTE: AP