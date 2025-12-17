americateve

Los estudiantes británicos volverán al programa de intercambio Erasmus de la UE tras el Brexit

LONDRES (AP) — Reino Unido se reincorporará al programa insignia de intercambio de estudiantes Erasmus de la Unión Europea, según se anunció el miércoles, en un paso importante para los esfuerzos de restablecer las relaciones de Reino Unido con el bloque de 27 naciones después del Brexit.

ARCHIVO - E doctor Peter Sotonyi, rector de la Universidad de Medicina Veterinaria de Budapest, Hungría, imparte una lección sobre anatomía para estudiantes de primer año, utiizando tiza para marcar os cuerpos de los caballos, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Denes Erdos, Archivo)
Los estudiantes universitarios y de colegios británicos, así como los aprendices, podrán estudiar o formarse en países de la UE dentro del programa sin pagar tarifas adicionales para estudiantes extranjeros a partir de enero de 2027. A su vez, los estudiantes de países de la UE podrán estudiar en Reino Unido.

El acuerdo también cubre oportunidades para que los alumnos de escuelas, los estudiantes adultos, los educadores y los entrenadores deportivos estudien o se formen en el extranjero.

“El acuerdo es una gran victoria para nuestros jóvenes, derribando barreras y ampliando horizontes para asegurar que todos, de cualquier origen, tengan la oportunidad de estudiar y formarse en el extranjero”, indicó el ministro británico de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds.

Reino Unido pagará alrededor de 570 millones de libras (860 millones de dólares) por el primer año, y el costo para los años futuros se establecerá más adelante.

El programa, que tiene casi cuatro décadas de existencia, es uno de los logros más populares del bloque y ha permitido a millones de jóvenes europeos estudiar en otros países. El programa incluye varios países no pertenecientes a la UE, como Islandia y Noruega.

Reino Unido votó en 2016 para salir de la UE y se retiró en 2020 con un acuerdo comercial básico que puso fin al derecho de los ciudadanos británicos a vivir, estudiar y trabajar libremente en todo el bloque. El entonces primer ministro Boris Johnson sacó a Reino Unido de Erasmus, diciendo que no era una buena relación calidad-precio.

El gobierno del Partido Laborista de centro-izquierda del actual primer ministro, Keir Starmer, prometió reparar los lazos con la UE, tensados por años de acritud por el Brexit.

Londres y Bruselas anunciaron en mayo nuevos acuerdos sobre comercio, viajes y defensa, y las dos partes están negociando la reducción de barreras comerciales para productos alimenticios y bebidas y un programa más amplio de movilidad juvenil.

Sin embargo, las conversaciones sobre la incorporación británica a un importante fondo de defensa de la UE se rompieron el mes pasado debido a cuánto tendría que pagar Reino Unido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

