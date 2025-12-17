Los estudiantes británicos volverán al programa de intercambio Erasmus de la UE tras el Brexit

Los estudiantes universitarios y de colegios británicos, así como los aprendices, podrán estudiar o formarse en países de la UE dentro del programa sin pagar tarifas adicionales para estudiantes extranjeros a partir de enero de 2027. A su vez, los estudiantes de países de la UE podrán estudiar en Reino Unido.
El acuerdo también cubre oportunidades para que los alumnos de escuelas, los estudiantes adultos, los educadores y los entrenadores deportivos estudien o se formen en el extranjero.
“El acuerdo es una gran victoria para nuestros jóvenes, derribando barreras y ampliando horizontes para asegurar que todos, de cualquier origen, tengan la oportunidad de estudiar y formarse en el extranjero”, indicó el ministro británico de Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds.
Reino Unido pagará alrededor de 570 millones de libras (860 millones de dólares) por el primer año, y el costo para los años futuros se establecerá más adelante.
El programa, que tiene casi cuatro décadas de existencia, es uno de los logros más populares del bloque y ha permitido a millones de jóvenes europeos estudiar en otros países. El programa incluye varios países no pertenecientes a la UE, como Islandia y Noruega.
Reino Unido votó en 2016 para salir de la UE y se retiró en 2020 con un acuerdo comercial básico que puso fin al derecho de los ciudadanos británicos a vivir, estudiar y trabajar libremente en todo el bloque. El entonces primer ministro Boris Johnson sacó a Reino Unido de Erasmus, diciendo que no era una buena relación calidad-precio.
El gobierno del Partido Laborista de centro-izquierda del actual primer ministro, Keir Starmer, prometió reparar los lazos con la UE, tensados por años de acritud por el Brexit.
Londres y Bruselas anunciaron en mayo nuevos acuerdos sobre comercio, viajes y defensa, y las dos partes están negociando la reducción de barreras comerciales para productos alimenticios y bebidas y un programa más amplio de movilidad juvenil.
Sin embargo, las conversaciones sobre la incorporación británica a un importante fondo de defensa de la UE se rompieron el mes pasado debido a cuánto tendría que pagar Reino Unido.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP