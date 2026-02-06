Los equipos especiales podrían hacer historia en el Super Bowl y definir al campeón

El receptor de los Seahawks de Seattle Rashid Shaheed corre con el balón tras regresar una patada de despeje para touchdown en la ronda divisional ante los 49ers de San Francisco el sábado 17 de enero del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Entre esos, ha habido 323 touchdowns en la historia del Super Bowl, por tierra, por aire, devoluciones de intercepciones, devoluciones de patadas, devoluciones de balones sueltos y despejes bloqueados.

Sorprendentemente, nadie ha devuelto nunca un despeje para anotar en el juego más importante de la NFL. Pero esa sequía podría llegar a su fin este año en un juego que presenta a dos de los regresadores de balón más dinámicos de la liga.

"Acabo de aprender sobre eso", dijo esta semana Marcus Jones de Nueva Inglaterra. "Ser el primero en la historia en hacerlo significaría mucho".

Jones tiene tres touchdowns de devolución de despeje en su carrera, incluidos dos esta temporada. Su contraparte en Seattle, Rashid Shaheed, también tiene tres, incluido uno esta temporada.

Cuando le preguntaron esta semana a Shaheed cuántos creía que habían ocurrido en el Super Bowl, pensó que al menos dos, antes de descubrir la respuesta real.

"Eso es una locura", dijo antes de hacer eco de Jones en que significaría mucho ser el primero.

Después de que 259 devoluciones de despeje terminaran cortas de la zona de anotación en la historia del Super Bowl, ¿podría ser este el año en que alguien lo logre?

Casi sucedió hace tres años cuando Kadarius Toney de Kansas City tuvo una devolución de 65 yardas que preparó un TD de cinco yardas en el último cuarto en uno de los momentos clave en la victoria de los Chiefs sobre Filadelfia.

Shaheed y Jones intentarán hacerlo un poco mejor este año.

“Obviamente, sería historia”, dijo Shaheed. “Significaría mucho para el equipo, poder crear una jugada que cambie el juego de esa manera. Sería increíble”.

Sería apropiado si una gran jugada de equipos especiales tuviera un impacto importante en el Super Bowl después de una temporada en la que hubo muchas jugadas importantes de los equipos especiales.

En el 2025 hubo un récord de goles de campo largos de los equipos especiales, un número asombroso de patadas bloqueadas, grandes devoluciones y errores costosos que jugaron un papel importante cada semana.

Las 44 patadas bloqueadas empataron la marca que se estableció en la campaña 2017 y se registró la mayor cantidad de touchdowns en una devolución de despeje desde el 2012, con 15. También hubo un récord de la NFL de 73 goles de campo desde al menos 55 yardas, incluidos 12 desde más de 60, más del doble del máximo anterior para una temporada.

La tasa de devolución de patadas aumentó al 74% del 33% la temporada pasada en el segundo año del llamado “saque dinámico”. Esta fue la tasa de devolución más alta en 15 años.

“Creo que una gran parte de eso es porque ahora estás cubriendo cada patada y debido a eso ahora estás poniendo más enfoque en los saques y devoluciones y tal vez no tanto en las devoluciones de despeje”, dijo el coordinador de equipos especiales de los Patriots, Jeremy Springer.

Los Seahawks, bajo el coordinador de equipos especiales Jay Harbaugh, fueron el mejor equipo en la NFL esta temporada en puntos añadidos por jugadas de equipos especiales, ganando casi cuatro puntos por juego más que el promedio. Los Patriots terminaron en la mitad del grupo, pero tienen a Jones, que es capaz de cambiar un juego en un abrir y cerrar de ojos.

"No estoy seguro de que tenga tantas debilidades y puede hacer de todo", dijo Harbaugh.

Mientras que Drake Maye, Sam Darnold y las defensas estelares de Nueva Inglaterra y Seattle seguramente acapararan los titulares esta semana, el equipo que gane el juego de patada el domingo podría terminar levantando el Trofeo Lombardi.

