americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los dominicanos Luis Custodio y Luis Sierra suspendidos 56 juegos por dopaje en ligas menores

NUEVA YORK (AP) — El lanzador dominicano de San Francisco Luis Custodio y su compatriota Luis Sierra fueron suspendidos 56 juegos cada uno el lunes tras dar positivo en las pruebas del programa de drogas de ligas menores para jugadores fuera de Estados Unidos y Canadá.

La oficina del comisionado informó el lunes que los dos pitchers dieron positivo por Stanozolol.

Custodio, un zurdo de 21 años, tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 7.94 en 12 apariciones como relevista el año pasado con los Giants Black de la Liga de Verano Dominicana después de regresar de una cirugía Tommy John. Firmó con los Gigantes en 2022 por un bono de 20.000 dólares.

Sierra, un derecho de 20 años, firmó con los Orioles de Baltimore por un bono de 10.000 en junio pasado y tuvo un récord de 0-2 con una efectividad de 9.95 en 11 apariciones como relevista para los DSL Orioles. Fue liberado el 5 de enero.

La suspensión de Sierra comenzará cuando firme con una organización de las Grandes Ligas.

Tres jugadores han sido suspendidos este año por pruebas positivas, incluyendo el castigo de 80 partidos que recibió el viernes el jardinero Max Kepler bajo el programa de Grandes Ligas tras dar positivo por Epitrenbolona.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter