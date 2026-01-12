Los dominicanos Luis Custodio y Luis Sierra suspendidos 56 juegos por dopaje en ligas menores

Compartir en:









La oficina del comisionado informó el lunes que los dos pitchers dieron positivo por Stanozolol.

Custodio, un zurdo de 21 años, tuvo un récord de 2-1 con una efectividad de 7.94 en 12 apariciones como relevista el año pasado con los Giants Black de la Liga de Verano Dominicana después de regresar de una cirugía Tommy John. Firmó con los Gigantes en 2022 por un bono de 20.000 dólares.

Sierra, un derecho de 20 años, firmó con los Orioles de Baltimore por un bono de 10.000 en junio pasado y tuvo un récord de 0-2 con una efectividad de 9.95 en 11 apariciones como relevista para los DSL Orioles. Fue liberado el 5 de enero.

La suspensión de Sierra comenzará cuando firme con una organización de las Grandes Ligas.

Tres jugadores han sido suspendidos este año por pruebas positivas, incluyendo el castigo de 80 partidos que recibió el viernes el jardinero Max Kepler bajo el programa de Grandes Ligas tras dar positivo por Epitrenbolona.

