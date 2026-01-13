"Los domingos" y "Sirat", con 13 y 11 nominaciones, arrasan en candidaturas a los Premios Goya

Compartir en:









Oliver Laxe, director y coguionista de la película “Sirât”, posa para un retrato para promocionar la película durante el Festival Internacional de Cine de Toronto el viernes 5 de septiembre de 2025, en Toronto. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

La película de Alauda Ruiz de Azúa, que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, explora las reacciones a la decisión de una adolescente que anuncia a su familia que, tras su acercamiento a Dios, se plantea ser monja de clausura.

“Sirât”, la cinta en la que Oliver Laxe relata la travesía de un padre y su hijo en busca de su hija desaparecida en una rave en Marruecos, y su posterior periplo por el país acompañado de otros habituales a esas fiestas electrónicas. Es la candidata de España para una posible nominación a los Oscar.

“La cena”, “Maspalomas” y “Sorda”, completan la terna a mejor película del año entre los 218 largometrajes inscritos para esta edición de los galardones.

Ruiz de Alana y Laxe —que ya conocen el éxito en estos galardones— volverán a verse las caras en la categoría a mejor dirección, donde se medirán con José Mari Goenaga y Aitor Arregi ("Maspalomas), Carla Simón ("Romería") y Albert Serra ("Tardes de soledad").

“Belén”, de Dolores Fonzi (Argentina), “La misteriosa mirada del Flamenco”, de Diego Céspedes (Chile), “La piel del agua” de Patricia Velásquez (Costa Rica), “Manas” de Marianna Brennand (Brasil) y “Un poeta”, de Simón Mesa Soto (Colombia), optan el premio a mejor película iberoamericana.

La Academia reconocerá con el Goya de Honor los sesenta años de carrera del cineasta, novelista y periodista Gonzalo Suárez, de 91 años. Su basta filmografía, con más de 20 largometrajes, está marcada por la mezcla de géneros y la búsqueda de la libertad creativa.

Los demás ganadores se darán a conocer el 28 de febrero en una ceremonia que se celebrará en Barcelona, la ciudad que albergó la primera gala de la Academia fuera de Madrid –su sede habitual– hace 26 años. FUENTE: AP