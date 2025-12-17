americateve

Los Dolphins cambian de quarterback. El novato Quinn Ewers releva a Tua Tagovailoa

Los Dolphins de Miami decidieron sentar a Tua Tagovailoa y darle la titularidad a Quinn Evers, el novato seleccionado en la séptima ronda, según informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del cambio de quarterback.

El quarterback Tua Tagovailoa (1) de los Dolphins de Mia tras la derrota contra los Steelers de Pittsburgh, el 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Justin Berl)
La persona habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el cambio.

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, indicó que contemplaba el cambio después de la derrota 28-15 ante los Steelers el lunes por la noche. El revés en Pittsburgh eliminó a Miami (6-8) de la contienda por los playoffs.

Tagovailoa lidera la NFL con 15 intercepciones y no ha estado a la altura de su contrato después de firmar una extensión de cuatro años por 212,4 millones en julio de 2024.

Ewers completó cinco de ocho pases para 53 yardas en su única acción esta temporada en una derrota abultada ante los Browns en octubre. Fue el jugador número 231 seleccionado en el draft el pasado abril después de tres temporadas como titular en Texas.

Tagovailoa, de 27 años, había comenzado todos los partidos esta temporada, pero tiene un historial de conmociones cerebrales. Se perdió seis partidos la temporada pasada después de jugar 17 partidos en 2023. Lideró la NFL en yardas por pase esa temporada, ayudó a los Dolphins a ganar 11 partidos para obtener un lugar en el comodín y consiguió un gran contrato que incluía 167,2 millones garantizados.

Un total de 54 millones está garantizado para 2026. Los Dolphins incurrirían en impactos significativos en el tope salarial si se desprenden de Tagovailoa. Liberarlo el próximo año resultaría en un cargo de 99 millones en el tope. Si el movimiento se designa como una liberación posterior al 1 de junio, esos cargos se dividen en dos años con 67,4 millones asignados al tope de 2026 y 31,8 millones en 2027.

Los Broncos de Denver asumieron el mayor impacto en el tope salarial de la NFL de todos los tiempos, de 85 millones, al liberar a Russell Wilson en 2024.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

