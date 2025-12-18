americateve

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial recibirán 484.748 de participación

NUEVA YORK (AP) — La participación de las ganancias que recibieron los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, totalizó en 484.748, un aumento respecto a la cantidad que los jugadores de Los Ángeles se llevaron en 2024, pero aún por debajo de la cifra del ganador en 2022 y 2023.

ARCHIVO - Foto del 2 de noviembre del 2024, el MVP de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto celebra con sus compañeros al final del juego 7 ante los Azulejos de Toronto. (AP Foto/Ashley Landis, Archivo)
La oficina del comisionado informó el jueves que el total del fondo de postemporada de casi 128,2 millones fue ligeramente inferior al récord de 129,1 millones en 2024. La cantidad anual del fondo se ve afectada por los boletos vendidos de los estadios.

Los jugadores de Los Ángeles votaron 82 participaciones completas y 12,5 participaciones parciales para un equivalente de 94,4 participaciones completas, además de 340.000 en premios en efectivo al dividir un fondo de 46,1 millones de dólares.

Houston recibió una participación completa récord de 516.347 en 2022, cuando los campeones Astros, dividieron su fondo en 59 participaciones completas, 14,14 participaciones parciales y 940.000 en premios en efectivo. Una participación completa en los campeones de 2023, los Rangers de Texas valía 506.263, y la participación completa de los Dodgers en 2024 fue de 477.441.

Los equivalentes de participación completa han aumentado en los últimos años. San Francisco tuvo 56,65 cuando ganó el título en 2014.

Todos los jugadores y managers elegibles para la Serie Mundial que estuvieron con el equipo o en la lista de lesionados desde el primero de junio o después obtienen una participación completa. Aquellos que no estuvieron con el equipo el primero de junio o después son elegibles para obtener una participación completa o un porcentaje de participación según lo votado por los jugadores de ese equipo junto con dos entrenadores atléticos certificados y un entrenador de fuerza y acondicionamiento.

Los coaches de entrenamiento de primavera, los scouts y el equipo de mantenimiento del campo son elegibles para premios en efectivo pero no para participaciones.

Ejecutivos como gerentes generales, asistentes de gerentes generales, directores de operaciones de béisbol, médicos del equipo y agentes de seguridad residentes no son elegibles para ninguna parte del fondo.

La participación completa para los campeones de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, fue de 354.118, justo por debajo de los 354.572 del año pasado para Yankees de Nueva York cuando perdieron ante los Dodgers en la Serie Mundial. Toronto tuvo 70 participaciones completas, 15.44 participaciones parciales y $508,500 en premios en efectivo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

