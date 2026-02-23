Los Cowboys se inclinan por usar la etiqueta de jugador franquicia con el receptor George Pickens

George Pickens (3), de los Cowboys de Dallas, habla sobre su nombramiento como el Jugador Más Valioso ofensivo de la NFC en el Pro Bowl contra la AFC, el martes 3 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Jones habló con reporteros en el combine de cazatalentos de la NFL y declinó fijar un plazo para concretar un acuerdo con Pickens.

Los Cowboys tienen hasta el 3 de marzo para usar la etiqueta; después, hay una fecha límite del 15 de julio para acordar un contrato de mayor duración. La oferta por un año bajo la etiqueta podría acercarse a los 30 millones de dólares.

“Queremos a Pickens aquí. Lo valoramos muchísimo. Nos encanta, y creo que él quiere estar aquí. Así que todo eso es positivo”, afirmó Jones.

Pickens, que cumplirá 25 años el próximo mes, tuvo una temporada de despegue en Dallas tras un canje en la temporada baja con Pittsburgh. Logró máximos de su carrera con 93 recepciones para 1.429 yardas y nueve touchdowns en una de las mejores ofensivas de la liga, en el último año de su contrato de novato.

Los Steelers reclutaron a Pickens en la segunda ronda procedente de Georgia en 2022, y sus tres años allí estuvieron marcados por suficientes episodios de conducta cuestionable como para que el entrenador Mike Tomlin pusiera en duda su madurez.

Pickens prosperó con el quarterback Dak Prescott y el también receptor CeeDee Lamb, aunque Lamb y Pickens fueron enviados a la banca para la primera serie en Las Vegas cuando visitaron un casino y no cumplieron el toque de queda.

Cuando se le preguntó sobre la etiqueta de jugador franquicia durante la temporada, Pickens no quiso decir si la firmaría rápidamente o si dejaría que las negociaciones contractuales siguieran su curso.

Lamb tuvo algo de drama contractual con los Cowboys al cumplirse cuatro años de su carrera, cuando estaba por entrar al quinto año de su contrato de novato. Los equipos tienen una opción de quinto año con todas las selecciones de primera ronda.

Lamb se mantuvo alejado del equipo durante toda la temporada baja de 2024 y el campamento de entrenamiento antes de que el All-Pro de 2023 alcanzara un acuerdo de extensión no mucho antes del inicio de la temporada.

El fin de semana pasado, los Cowboys alcanzaron un acuerdo de 24 millones de dólares por tres años para volver a firmar al corredor agente libre Javonte Williams.

Al igual que Pickens, Williams revitalizó su carrera en la primera temporada del jugador de 25 años con Dallas. Sus 1.201 yardas por tierra fueron la mayor cifra para un corredor de Dallas desde que el campeón de yardas por tierra en dos ocasiones Ezekiel Elliott registró 1.357 en 2019.

