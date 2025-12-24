americateve

Los Commanders recurren al QB veterano Josh Johnson, de 39 años, tras lesiones de Daniels y Mariota

ASHBURN, Virginia, EE.UU. (AP) — Los Commanders de Washington iniciarán con Josh Johnson, de 39 años, como quarterback para su partido en casa del Día de Navidad contra los Cowboys de Dallas, anunció el entrenador Dan Quinn el miércoles.

Josh Johnson, quarterback de los Commanders de Washington, busca lanzar un pase contra los Eagles de Filadelfia durante la segunda mitad del partido de la NFL, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Foto/Nick Wass) AP

Washington dejó fuera a Jayden Daniels para los últimos cuatro juegos de su segunda temporada plagada de lesiones tras agravarse de una dislocación previa en el codo izquierdo. Su reemplazo, Marcus Mariota, sufrió una lesión en el cuádriceps y requirió puntos de sutura en su mano de lanzar durante la derrota en casa de Washington por 29-18 ante los Eagles de Filadelfia el fin de semana pasado.

Los cambios de mariscal de campo ejemplifican la problemática campaña de seguimiento de Washington después de terminar 12-5 y alcanzar el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional la temporada pasada. Los Commanders, con un récord de 4-11, han perdido nueve de sus últimos diez juegos. Eso incluye una derrota por 44-22 en Dallas (6-8-1) el 19 de octubre. Ambos equipos están eliminados de la contienda de postemporada.

Es probable que los Commanders no cuenten con el tackle izquierdo Laremy Tunsil (oblicuo) por segundo juego consecutivo, el tackle defensivo Daron Payne (espalda) y el apoyador Nick Bellore (conmoción cerebral).

Daniels, el Novato Ofensivo del Año de la AP en 2024, comenzó siete juegos pero dejó tres temprano debido a lesiones. Mariota tiene ocho inicios y 11 apariciones.

Washington firmó esta semana al quarterback Jeff Driskel del equipo de práctica de los Cardinals de Arizona para respaldar a Johnson y se espera que firme a Sam Hartman de su propio equipo de práctica como el tercer mariscal de campo de emergencia. Los Commanders también colocaron al guardia derecho titular Sam Cosmi (conmoción cerebral) y al novato regresador de despejes Jaylin Lane (tobillo) en la reserva de lesionados.

Johnson, el poseedor del récord de la NFL por haber jugado con más equipos, 14 en total, hará la décima apertura en su carrera y la primera desde que jugó para los Ravens de Baltimore en 2021. Completó cinco de nueve intentos de pase para 43 yardas con una intercepción después de reemplazar a Mariota contra los Eagles.

