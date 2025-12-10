Los combates en Congo y en la frontera de Camboya y Tailandia amenazan dos acuerdos de paz de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a una ceremonia de firma con el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y el presidente de República Democrática del Congo, Felix-Antoine Tshisekedi, en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el jueves 4 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci) AP

Menos de una semana después de que República Democrática del Congo y Ruanda firmaran un acuerdo en presencia de Trump en Washington, que tenía como objetivo detener los combates en el este de Congo, y menos de dos meses después de que presenciara la firma de un pacto de alto el fuego entre Camboya y Tailandia en Malasia para poner fin a su conflicto fronterizo, los combates han resurgido en ambos lugares.

Los acontecimientos han causado alarma internacional, lo que el martes resultó en llamados urgentes para detener la violencia renovada por parte de los países involucrados en la región de los Grandes Lagos de África y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En cada caso, las declaraciones instaron a los combatientes a cumplir con sus compromisos en los acuerdos que Trump ha promocionado en parte como la razón para presentarse a sí mismo como el "presidente de la paz".

Trump expresó el martes por la noche su confianza en que una vez más podría poner fin a los combates entre Camboya y Tailandia.

"Mañana tendré que hacer una llamada telefónica", dijo Trump en un mitin en Pensilvania. "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada telefónica y detener una guerra de dos países muy poderosos, Tailandia y Camboya?'".

Una declaración conjunta emitida por el Grupo de Contacto Internacional para los Grandes Lagos expresó "profunda preocupación" por la situación en la región de Kivu del Sur en República Democrática del Congo, donde en los últimos días ha estallado una nueva violencia mortal atribuida al grupo miliciano M23 respaldado por Ruanda.

"El ICG insta al M23 y a las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) a detener inmediatamente sus operaciones ofensivas en el este de la RDC, en particular en Kivu del Sur, y pide a las RDF que se retiren del este de la RDC y al M23 que regrese a sus posiciones" como se estipula en múltiples acuerdos que culminaron con la firma de un acuerdo en Washington el jueves con los presidentes Félix Tshisekedi de Congo y Paul Kagame de Ruanda.

La Casa Blanca lo había promocionado como un acuerdo "histórico" negociado por Trump tras meses de esfuerzos de paz por parte de Estados Unidos y sus socios, incluida la Unión Africana y Qatar, finalizando un acuerdo anterior firmado en junio.

"Es un gran día para África, un gran día para el mundo", dijo Trump entonces. "Hoy, estamos teniendo éxito donde tantos otros han fallado", añadió.

El grupo de contacto de los Grandes Lagos —que incluye a Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea— instó a todas las partes "a cumplir con sus compromisos" bajo el acuerdo firmado la semana pasada y "desescalar inmediatamente la situación".

El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos “está profundamente preocupado por la violencia continua en el este de la RDC, que está provocando desplazamientos e infligiendo sufrimiento a innumerables familias”, utilizando un acrónimo para la República Democrática del Congo.

"El gobierno de Trump continúa avanzando en su compromiso diplomático sobre este importante tema, trabajando para asegurar la plena implementación de los acuerdos recientemente firmados y restaurar la estabilidad sobre el terreno", dijo. "Estamos trabajando estrechamente con socios regionales para cumplir con los compromisos asumidos y reforzar el alto el fuego".

El gobierno de Trump pide detener la violencia en la frontera entre Tailandia y Camboya

En una declaración separada, Rubio dijo que a Estados Unidos le preocupa un aumento en los combates entre Camboya y Tailandia a lo largo de su frontera disputada, poco más de un mes después de que los dos países firmaran un acuerdo en Malasia que fue impulsado por Trump.

"Instamos encarecidamente al cese inmediato de las hostilidades, la protección de los civiles y a que ambas partes regresen a las medidas de desescalada delineadas en los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur del 26 de octubre", dijo Rubio en un comunicado.

El acuerdo entre Camboya y Tailandia ha flaqueado durante semanas, pero sufrió un gran golpe cuando estallaron los combates tras un enfrentamiento el fin de semana en el que dos soldados tailandeses resultaron heridos. Cinco días de combates desde entonces han dejado decenas de muertos en ambos lados y han obligado a evacuar a más de 100.000 civiles.

Un alto funcionario del gobierno de Trump, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente esperaba que Tailandia y Camboya, así como Ruanda y Congo, "cumplieran sus compromisos" para detener la violencia. El funcionario dijo que la Casa Blanca sigue de cerca la situación en Congo y que Trump ha dicho a ambas partes que espera "resultados inmediatos".

Trump ha citado repetidamente siete u ocho acuerdos, incluidos estos dos, como prueba de su éxito en poner fin a conflictos, aunque otro —un plan respaldado internacionalmente para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza— aún no está finalizado y está en el limbo, con combates esporádicos mientras una fase crítica sigue en proceso.

Sus esfuerzos para detener los combates entre Rusia y Ucrania hasta ahora han resultado infructuosos. Otros acuerdos en los que Trump ha estado involucrado y ha reclamado como éxitos incluyen aquellos entre India y Pakistán, Armenia y Azerbaiyán, Israel e Irán, Kosovo y Serbia, y Egipto y Etiopía.

El periodista de Associated Press Aamer Madhani contribuyó a este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

