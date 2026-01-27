americateve

Los Clippers no pueden perder en un repunte único en la NBA

La fecha era el 20 de diciembre. Fue el día en que todo cambió para los Clippers de Los Ángeles.

James Harden (centro) de los Clippers de Los Ángeles intenta anotar en el juego contra los Wizards de Washington, el lunes 19 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Kawhi Leonard ha sido el máximo anotar de la NBA desde entonces, promediando 31,8 puntos por juego. James Harden ha promediado 25,1 puntos en ese período. Los Clippers tienen el mejor diferencial de anotación en la Conferencia Oeste durante ese lapso. Están en racha.

Aquí es donde Robert Flom entra en la historia.

Flom es un bloguero que cubre a los Clippers, y el 20 de diciembre fue cuando escribió lo siguiente en X: "Si van 15-3 en cualquier tramo de esta temporada, imprimiré y comeré este tuit".

Los Clippers han ido 15-3 desde entonces. Fiel a su palabra, Flom imprimió el tuit el lunes y se lo comió.

"Bastante crujiente", dijo.

Las redes sociales no existían en 1953 o 1985, lo que significa que es muy poco probable que alguien en Baltimore o Cleveland haya tenido que soportar un momento crujiente como el que Flom se hizo pasar el lunes por la noche.

Los Bullets de Baltimore de 1952-53 llegaron a los playoffs al terminar cuartos en una división de cinco equipos, en un año en que ocho de los diez equipos de la NBA se clasificaron a la postemporada. Los Cavaliers de Cleveland de 1984-85 avanzaron a los playoffs a pesar de pasar más de tres meses de esa temporada en el último lugar de la Conferencia Este.

Ambos equipos comenzaron esas temporadas con récords de 6-21. De los 121 equipos que comenzaron una temporada de la NBA con un récord tan malo o peor, incluidos cinco esta temporada, esos Bullets (que terminaron 16-54) y Cavaliers (que terminaron 36-46) son los únicos dos que terminaron llegando a la postemporada.

Los Clippers comenzaron 6-21 esta temporada. Los playoffs estaban a un millón de millas de distancia. Ya no más.

De cara al juego del martes en Utah, los Clippers están tres juegos por debajo de .500 con 21-24. Se encuentran en el décimo lugar en el Oeste, pero eso sería suficiente para entrar en el torneo de play-in y darles una oportunidad de acceder a los playoffs.

Para un equipo que estaba a medio juego del último lugar en el Oeste un par de días antes de Navidad, simplemente volver a estar en el rango de play-in tan pronto representa un pequeño milagro.

"Estamos confiados, estamos jugando bien, pero aún tenemos que jugar mejor", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, después de la victoria del domingo por 126-89 sobre los Nets de Brooklyn. "Todavía tenemos que correr hasta la meta y continuar ejecutando de la manera correcta. ... En general, estamos jugando bien. Tenemos que seguir así".

Los Clippers, para su crédito, estaban al tanto del tuit de Flom. El equipo de redes sociales de los Clippers se divirtió mucho con él, todo en buena onda, como el tuit mismo, y los jugadores no pudieron evitar reaccionar cuando consiguieron esa 15ª victoria en 18 juegos que aseguró que Flom estaría masticando papel durante media hora más o menos.

"Tenemos que grabarlo en cámara", dijo Lue.

"No sé qué tan saludable es eso para ti", dijo Leonard.

Los fanáticos de los Clippers también se unieron, coreando "come el tuit" durante el juego del domingo. Es una historia que hace sentir bien, tal como es. Y ha habido algunas de esas en la NBA esta temporada.

Entre ellas: Toronto comenzó a los tumbos, pero ahora está compitiendo por la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs. Los Celtics, incluso sin Jayson Tatum, son el número dos en el Este, algo que pocos fuera de Boston probablemente esperaban.

Se suponía que los Clippers serían buenos, como contendientes al título. Comenzar 6-21 fue más allá de lo inesperado. Pero, de nuevo, también lo fue el cambio. Y el tuit es una parte ordenada de por qué todos parecen felices en Clipperland estos días, después de toneladas de drama que se remontan al verano.

Hubo una investigación sobre si una relación comercial entre Leonard y una empresa de California era legítima o simplemente una forma para que los Clippers eludieran las reglas del tope salarial, luego Chris Paul fue enviado a casa en un sorprendente movimiento a principios de diciembre, y un montón de derrotas.

Ahora, hay un montón de victorias. Para que conste, Flom ahora dice que los Clippers terminarán 45-37. A la forma en que están jugando, podría no tener que comerse esas palabras.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

