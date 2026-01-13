americateve

Los Clinton se niegan a testificar en investigación de Epstein; republicanos amenazan con acusarlos

WASHINGTON (AP) — El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton afirman que se negarán a cumplir con una citación del Congreso para testificar en una investigación sobre Jeffrey Epstein.

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en el funeral del expresidente Jimmy Carter en Washington el 9 de enero del 2025. (AP foto/Jacquelyn Martin)
Los Clinton criticaron los intentos de un comité controlado por republicanos como "legalmente inválidos" mientras los legisladores preparan procedimientos de desacato al Congreso contra ellos.

El proceso está “literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento”, dicen los Clinton en una carta publicada en las redes sociales el martes, dirigida al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante republicano James Comer.

Comer afirma que comenzará los procedimientos de desacato al Congreso la próxima semana. Potencialmente, esto inicia un proceso complejo al que el Congreso rara vez ha recurrido.

"Nadie está acusando a los Clinton de ningún delito. Solo tenemos preguntas", comentó Comer a los periodistas después de que Bill Clinton no se presentara para una declaración programada en las oficinas de la Cámara el martes.

Agregó: "Cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos".

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con Epstein, pero tuvo una amistad bien documentada con Epstein, un acaudalado financiero, a lo largo de los años 90 y principios de los 2000. Los republicanos se han centrado en esa relación en medio de pedidos de un recuento completo de las fechorías de Epstein.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Se suicidó en la cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio.

Varios expresidentes han testificado voluntariamente ante el Congreso, pero ninguno ha sido obligado a hacerlo.

Comer también indicó que el comité no intentaría obligar al presidente Donald Trump, un compañero republicano, a testificar, diciendo que no se puede forzar a un presidente en funciones a testificar.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

