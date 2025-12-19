americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Chiefs podrían dejar Arrowhead Stadium por un nuevo estadio en Kansas

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City parecen estar a solo días de dar un gran paso hacia un traslado al otro lado de la línea estatal, y eventualmente dejar su hogar de toda la vida en el Arrowhead Stadium en Missouri por un nuevo estadio, probablemente cubierto, en Kansas.

ARCHIVO - Vista general del interior del GEHA Field en el Arrowhead Stadium durante la primera mitad de un partido de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Lions de Detroit, el jueves 7 de septiembre de 2023 en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Reed Hoffmann, Archivo)
ARCHIVO - Vista general del interior del GEHA Field en el Arrowhead Stadium durante la primera mitad de un partido de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Lions de Detroit, el jueves 7 de septiembre de 2023 en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Reed Hoffmann, Archivo) AP

Con un plazo de fin de año acercándose, el Consejo de Coordinación Legislativa está programado para reunirse el lunes en Topeka, Kansas, donde considerará aprobar bonos STAR que financiarían hasta el 70% de un proyecto de estadio para ayudar a atraer a la franquicia de la NFL al estado.

Los Chiefs y los Reales de Kansas City han jugado durante más de 50 años en estadios contiguos en el condado de Jackson, Missouri. Pero esos contratos de arrendamiento vencerán en enero de 2031, y las dos franquicias han estado trabajando durante años en sus planes futuros.

Los votantes del condado de Jackson rechazaron contundentemente una extensión del impuesto sobre las ventas locales el año pasado que habría ayudado a financiar una renovación de 800 millones de dólares de Arrowhead y un distrito de estadios de dos mil millones de dólares para los Reales en el centro de Kansas City. Desde entonces, los Chiefs y los Reales han seguido planes separados, aunque parece que está creciendo el impulso para que ambos se muden a Kansas.

El destino probable para los Chiefs es The Legends, un centro comercial regional y área comercial en Kansas City, Kansas. Hay mucho terreno disponible para un estadio y un distrito comercial de uso mixto, pero también tiene anclas en su lugar, como el Kansas Speedway, el Hollywood Casino y el Children's Mercy Park, el hogar del club de la Major League Soccer Sporting Kansas City.

La ubicación también es ideal porque se encuentra en la intersección de las Interestatales 70 y 435, lo que permite un flujo de tráfico relativamente fácil.

"El estado de Kansas está en conversaciones activas con los Chiefs de Kansas City sobre las perspectivas de construir un nuevo estadio y otras instalaciones en Kansas", dijo el Departamento de Comercio de Kansas en un comunicado. "No se ha llegado a un acuerdo final, pero esto sería una gran victoria económica para Kansas y beneficiaría a los habitantes de Kansas durante generaciones. Estamos persiguiendo agresivamente esta oportunidad".

También sería una gran pérdida para Missouri, que perdió a los Rams de San Luis ante Los Ángeles hace una década, y para el gobernador Mike Kehoe. Él había respaldado una sesión legislativa especial en junio para autorizar bonos que cubrieran hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

El movimiento de Missouri se produjo después de que los legisladores de Kansas aprobaran su propio paquete de bonos en un intento por atraer a las dos franquicias.

El presidente de los Chiefs, Clark Hunt, ha dicho durante mucho tiempo que su preferencia sería renovar el Arrowhead Stadium, que era amado por su padre y fundador del equipo, el fallecido Lamar Hunt. Pero al construir una instalación cerrada, los Chiefs tendrían acceso a fuentes de ingresos no disponibles en el Arrowhead Stadium, como nuevos asientos de lujo y la capacidad de albergar eventos deportivos durante todo el año.

Eso podría significar cumplir otro sueño de Lamar Hunt: albergar un Super Bowl.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Policía de Providence, se muestran imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso en el tiroteo masivo ocurrido en la Universidad Brown. (Departamento de Policía de Providence vía AP)

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de profesor del MIT

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter