Los Chiefs podrían dejar Arrowhead Stadium por un nuevo estadio en Kansas

Con un plazo de fin de año acercándose, el Consejo de Coordinación Legislativa está programado para reunirse el lunes en Topeka, Kansas, donde considerará aprobar bonos STAR que financiarían hasta el 70% de un proyecto de estadio para ayudar a atraer a la franquicia de la NFL al estado.

Los Chiefs y los Reales de Kansas City han jugado durante más de 50 años en estadios contiguos en el condado de Jackson, Missouri. Pero esos contratos de arrendamiento vencerán en enero de 2031, y las dos franquicias han estado trabajando durante años en sus planes futuros.

Los votantes del condado de Jackson rechazaron contundentemente una extensión del impuesto sobre las ventas locales el año pasado que habría ayudado a financiar una renovación de 800 millones de dólares de Arrowhead y un distrito de estadios de dos mil millones de dólares para los Reales en el centro de Kansas City. Desde entonces, los Chiefs y los Reales han seguido planes separados, aunque parece que está creciendo el impulso para que ambos se muden a Kansas.

El destino probable para los Chiefs es The Legends, un centro comercial regional y área comercial en Kansas City, Kansas. Hay mucho terreno disponible para un estadio y un distrito comercial de uso mixto, pero también tiene anclas en su lugar, como el Kansas Speedway, el Hollywood Casino y el Children's Mercy Park, el hogar del club de la Major League Soccer Sporting Kansas City.

La ubicación también es ideal porque se encuentra en la intersección de las Interestatales 70 y 435, lo que permite un flujo de tráfico relativamente fácil.

"El estado de Kansas está en conversaciones activas con los Chiefs de Kansas City sobre las perspectivas de construir un nuevo estadio y otras instalaciones en Kansas", dijo el Departamento de Comercio de Kansas en un comunicado. "No se ha llegado a un acuerdo final, pero esto sería una gran victoria económica para Kansas y beneficiaría a los habitantes de Kansas durante generaciones. Estamos persiguiendo agresivamente esta oportunidad".

También sería una gran pérdida para Missouri, que perdió a los Rams de San Luis ante Los Ángeles hace una década, y para el gobernador Mike Kehoe. Él había respaldado una sesión legislativa especial en junio para autorizar bonos que cubrieran hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de los gobiernos locales.

El movimiento de Missouri se produjo después de que los legisladores de Kansas aprobaran su propio paquete de bonos en un intento por atraer a las dos franquicias.

El presidente de los Chiefs, Clark Hunt, ha dicho durante mucho tiempo que su preferencia sería renovar el Arrowhead Stadium, que era amado por su padre y fundador del equipo, el fallecido Lamar Hunt. Pero al construir una instalación cerrada, los Chiefs tendrían acceso a fuentes de ingresos no disponibles en el Arrowhead Stadium, como nuevos asientos de lujo y la capacidad de albergar eventos deportivos durante todo el año.

Eso podría significar cumplir otro sueño de Lamar Hunt: albergar un Super Bowl.

