Los Celtics vencen 120-100 a los Mavericks en el primer juego de Tatum en casi 10 meses

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 24 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias, y los Celtics de Boston vencieron 120-100 a los Mavericks de Dallas la noche del viernes, en el primer partido de Jayson Tatum en casi 10 meses tras romperse el tendón de Aquiles derecho.

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, lleva el balón frente a Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 6 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, lleva el balón frente a Cooper Flagg (32), de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 6 de marzo de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)

Tatum sumó 15 unidades al encestar 6 de 16 tiros de campo, bajar 12 rebotes y conseguir siete asistencias en 27 minutos marcados por la falta de ritmo. Disputó tramos de cinco y seis minutos en su primer encuentro desde que sufrió la lesión durante el cuarto partido de la derrota de Boston ante Nueva York en las semifinales de la Conferencia Este en mayo.

Derrick White agregó 20 tantos para ayudar a Boston a ganar por cuarta vez en cinco partidos. Dallas ha perdido seis seguidos.

El número 1 del draft, Cooper Flagg, oriundo de Maine y que jugó su primer partido en el TD Garden, registró 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias por Dallas. Klay Thompson terminó con 19 unidades y Naji Marshall aportó 13.

Tatum falló sus primeros seis disparos, incluidos tres triples. Pero siguió buscando a sus compañeros y colocando bloqueos de manera activa para iniciar la ofensiva.

A los Celtics les quedan 19 partidos en la temporada regular, incluidos 11 en el TD Garden, para intentar poner a punto a Tatum de cara a los playoffs.

