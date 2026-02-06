americateve

Los Celtics remontan un déficit de 22 puntos para vencer por 98-96 al Heat

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 29 puntos y Payton Pritchard sumó 24 unidades para ayudar a que los Celtics de Boston consiguieran la mayor remontada de la temporada, recuperándose de un déficit de 22 puntos para derrotar el viernes 98-96 al Heat de Miami.

El base de los Celtics de Boston Derrick White avanza hacia la canasta frente al base del Heat de Miami Dru Smith en el encuentro del viernes 6 de febrero del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Derrick White encestó un triple desde la esquina con 1:31 minutos por jugar que sentenció el encuentro. White atinó 6 de 20 tiros de campo, pero terminó con 21 tantos.

Nikola Vucevic logró un doble-doble en su primer partido con los Celtics, que han ganado cinco juegos consecutivos, finalizando con 11 unidades y 12 rebotes. Boston encestó nueve de sus últimos 15 tiros de tres después de fallar 20 de 21 desde larga distancia al inicio del juego.

Miami tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo reglamentario, pero Davion Mitchell falló un triple desde la esquina con 2,7 segundos restantes. Andrew Wiggins lideró al Heat con 26 puntos mientras que el All-Star Norman Powell sumó 24 unidades.

Miami no perdió tiempo en demostrar que sería una larga primera mitad para Boston. El Heat tomó ventaja de 15-2 y llegó a tener ventaja de 22 puntos para irse al medio tiempo arriba 59-38. Los Celtics solo encestaron el 28% durante los dos primeros cuartos, pero las cosas cambiaron en el tercer cuarto.

Con una ventaja de 67-49, Miami observó cómo Boston superó a los visitantes 25-7 en los últimos 7:06 minutos del tercer cuarto que desencadenó la remontada.

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

Exjugador de MLB Yasiel Puig es declarado culpable de obstrucción y mentir a autoridades federales

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

