Los Celtics arrollan 148-111 a los Nets con su mejor porcentaje de tiros de campo de la temporada

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 28 puntos, repartió nueve asistencias y capturó siete rebotes, y los Cektics de Boston arrollaron 148-111 a los Nets de Brooklyn la noche del viernes.

Jaylen Brown, derecha, de los Celtics de Boston, ataca la canasta delante de Day'ron Sharpe, de los Nets de Brooklyn, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 27 de febrero de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Nikola Vucevic terminó con 28 unidades y 11 rebotes para su tercer doble-doble desde que se unió a los Celtics. Payton Pritchard sumó 22 tantos para Boston, que ha ganado cinco de seis desde su regreso tras el receso del Juego de Estrellas.

Los Celtics encestaron un 66,7% en tiros de campo, su mejor marca de la temporada, y conectaron 22 triples. Además, obtuvieron 77 puntos de su banca.

Michael Porter Jr. finalizó con 18 unidades para Brooklyn, que ha perdido siete partidos consecutivos.

Los Celtics tomaron el control en el tercer cuarto, al superar a los Nets 43-26. Brooklyn logró apenas siete puntos en los últimos 6:23 del periodo.

Boston acertó 15 de 19 en tiros de campo, con 12 asistencias, en el cuarto decisivo, y convirtió 5 de 7 intentos desde la línea de tres puntos.

La ventaja de Boston llegó a ser de hasta 41 puntos en el cuarto periodo.

Los Celtics lanzaron para 62% de campo (24 de 39) y 60% en triples (12 de 20), pero aun así solo se fueron al descanso arriba 66-57.

Los Nets pudieron mantenerse cerca gracias a ocho pérdidas de balón de Boston, que Brooklyn convirtió en 12 puntos.

Los Celtics cometieron solo cuatro pérdidas en la segunda mitad.

FUENTE: AP

