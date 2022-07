Acusan a dos cubanos de Miami por secuestrar a un venado en los Cayos de la Florida

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MCSO por sus siglas en inglés), los agentes detuvieron un vehículo Chevrolet azul estilo hatchback cerca de Mile Marker 56 aproximadamente a la 1:56 a. m. por no mantenerse en su carril.

Screen Shot 2022-07-25 at 1.18.04 PM.png

Había dos hombres en el vehículo y admitieron haber golpeado al venado en la U.S. 1 al norte del Puente de las Siete Millas e inicialmente se creía que lo habían matado, dijeron las autoridades.

MCSO dijo en un comunicado que “esa área no es consistente con el hábitat conocido de ciervos de los cayos, específicamente Big Pine Key, No Name Key y parches de otras áreas en los Cayos Bajos”.

Screen Shot 2022-07-25 at 1.17.56 PM.png

Los oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC por sus siglas en inglés) respondieron para investigar más a fondo.

La FWC finalmente acusó a Yoankis Hernández Peña, de 38 años, y Andrés León Valdés, de 45, de crueldad hacia los animales y de tomar, poseer o vender una especie amenazada o en peligro de extinción designada por el gobierno federal.

Screen Shot 2022-07-25 at 1.17.46 PM.png

Las autoridades dijeron que el ciervo herido fue llevado a los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos en Big Pine Key para recibir tratamiento.

El ciervo será devuelto a la naturaleza si sobrevive.

Fuente: