Los Cavaliers arruinan el regreso de LeBron James con gran tercer cuarto y triunfo 129-99

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, recibe una falta de Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

De’Andre Hunter añadió 19 unidades, y Jarrett Allen tuvo 17 tantos y nueve rebotes para ayudar a Cleveland a lograr su mejor racha de la temporada con cinco victorias consecutivas.

James solo anotó 11 puntos, la primera vez en 13 visitas a Cleveland como jugador rival que no ha alcanzado al menos 20. El nativo de Akron de 41 años acertó tres de diez en tiros de campo, incluyendo 0 de tres en triples, y fue cinco de seis desde la línea en 27 minutos.

También fue la peor derrota de James en Cleveland como jugador visitante. Tiene un récord de 10-3, pero ha estado en el lado perdedor en sus dos últimas visitas.

James se emocionó durante un tiempo muerto con 7:46 restantes en el primer cuarto cuando los Cavaliers mostraron un video con sus mejores momentos anotando 25 puntos consecutivos durante el quinto juego de las finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Pistons de Detroit.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 29 puntos. Los Ángeles cayó a 3-2 en su gira de siete partidos como visitante.

Doncic se perdió seis minutos en el primer cuarto después de que le revisaran el tobillo izquierdo en el vestuario. Doncic se torció el tobillo cuando aterrizó de manera incómoda cerca del banco de los Lakers tras intentar un triple.

Cleveland lideraba 57-55 al descanso, pero tomó el control en el tercer cuarto, superando a Los Ángeles por 20 (42-22). Fue la duodécima vez esta temporada que los Cavaliers anotaron al menos 40 puntos en un período. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP