americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Cavaliers arruinan el regreso de LeBron James con gran tercer cuarto y triunfo 129-99

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell anotó 25 puntos, Jaylon Tyson consiguió 20 y los Cavaliers de Cleveland utilizaron un gran tercer cuarto para vencer a Los Angeles Lakers 129-99 y arruinar el regreso de LeBron James al noreste de Ohio.

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, recibe una falta de Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, recibe una falta de Donovan Mitchell, derecha, de los Cavaliers de Cleveland, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

De’Andre Hunter añadió 19 unidades, y Jarrett Allen tuvo 17 tantos y nueve rebotes para ayudar a Cleveland a lograr su mejor racha de la temporada con cinco victorias consecutivas.

James solo anotó 11 puntos, la primera vez en 13 visitas a Cleveland como jugador rival que no ha alcanzado al menos 20. El nativo de Akron de 41 años acertó tres de diez en tiros de campo, incluyendo 0 de tres en triples, y fue cinco de seis desde la línea en 27 minutos.

También fue la peor derrota de James en Cleveland como jugador visitante. Tiene un récord de 10-3, pero ha estado en el lado perdedor en sus dos últimas visitas.

James se emocionó durante un tiempo muerto con 7:46 restantes en el primer cuarto cuando los Cavaliers mostraron un video con sus mejores momentos anotando 25 puntos consecutivos durante el quinto juego de las finales de la Conferencia Este de 2007 contra los Pistons de Detroit.

Luka Doncic lideró a los Lakers con 29 puntos. Los Ángeles cayó a 3-2 en su gira de siete partidos como visitante.

Doncic se perdió seis minutos en el primer cuarto después de que le revisaran el tobillo izquierdo en el vestuario. Doncic se torció el tobillo cuando aterrizó de manera incómoda cerca del banco de los Lakers tras intentar un triple.

Cleveland lideraba 57-55 al descanso, pero tomó el control en el tercer cuarto, superando a Los Ángeles por 20 (42-22). Fue la duodécima vez esta temporada que los Cavaliers anotaron al menos 40 puntos en un período.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Destacados del día

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Tragedia en Palm Beach: Madre e hija cubanas mueren baleadas; el agresor se suicida

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

Aumentan las deportaciones de cubanos bajo Trump: más de 2,100 expulsados solo en 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una rueda de prensa en la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el 24 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Crecen llamados para que renuncie la secretaria de Seguridad Nacional tras muertes en Minneapolis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter