Los Cachorros de Chicago cierran contrato de 175 millones con el All-Star Alex Bregman

Bregman será presentado formalmente por Chicago durante una conferencia de prensa el jueves en Wrigley Field. Con Nico Hoerner usando el número 2 para los Cachorros, Bregman cambiará al número tres con su nuevo equipo.

Chicago está aplazando 70 millones, lo que representa el 40% del contrato.

Bregman recibirá 35 millones anuales, con 15 millones diferidos este año y en 2029, diez millones cada uno en 2027 y 2028, y 20 millones en 2030.

Su dinero diferido se pagará en ocho cuotas cada 31 de julio desde 2034 hasta 2041. Los pagos son de 1,875,000 cada uno para los salarios de este año y 2029, 1.25 millones cada uno para 2027 y 2028, y 2.5 millones para 2030.

Recibe una cláusula de no intercambio completa y una suite de hotel en los viajes fuera de casa.

Bregman, quien cumplirá 32 años en marzo, también fue buscado por Chicago antes de firmar un contrato de tres años y 120 millones con Boston en febrero pasado, un acuerdo que incluía opciones de salida después de cada una de las dos primeras temporadas. Asistió a un partido de la NHL en Chicago el lunes por la noche y recibió una gran ovación cuando fue mostrado en la pantalla de video, vistiendo una camiseta de los Blackhawks.

Bregman bateó .273 con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas en su única temporada con los Medias Rojas. Se perdió todo junio debido a una lesión en el cuádriceps y participó en 114 juegos, su menor cantidad desde 2021.

Su contrato con los Cachorros incluye una cláusula de no intercambio que le permite bloquear acuerdos sin su consentimiento.

Bregman fue seleccionado por Houston con la segunda selección general en el draft amateur de 2015 de LSU. Jugó sus primeras nueve temporadas con los Astros, ganando títulos de la Serie Mundial en 2017 y 2022, aunque el primero de esos títulos generó un escándalo de robo de señales que le valió a Bregman y a sus compañeros de equipo mucho desprecio.

Chicago terminó segundo en la División Central de la Liga Nacional el año pasado con un récord de 92-70. Los Cachorros llegaron a los playoffs por primera vez desde 2020 antes de ser eliminados por Milwaukee en una Serie Divisional de cinco juegos.

Los Cachorros utilizaron a Matt Shaw en la tercera base la temporada pasada, y el novato jugó una defensa estelar mientras bateaba .226 con 13 jonrones, 44 carreras impulsadas y 17 robos en 126 juegos. Shaw también puede jugar en la segunda base, pero Hoerner es un ganador del Guante de Oro en dos ocasiones en esa posición.

Los Cachorros podrían hacer otro intercambio para aclarar la situación del cuadro del equipo, o Shaw podría pasar a un rol de súper utilidad con la llegada de Bregman.

___

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

___

AP MLB: https://apnews.com/mlb

FUENTE: AP