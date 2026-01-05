Los Browns despiden a Kevin Stefanski, dos veces entrenador del año, tras seis temporadas

Kevin Stefanski, el entrenador en jefe de los Browns de Cleveland, durante el partido contra los Bengals de Cincinnati, el 4 de junio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) AP

Stefanski es el cuarto entrenador de la NFL cesado esta temporada, uniéndose a Brian Callahan de Tennessee, Brian Daboll de los Giants de Nueva York y Raheem Morris de Atlanta.

Los Browns ganaron sus dos últimos partidos para terminar 5-12, cerrando con una victoria 20-18 sobre los Bengals de Cincinnati el domingo.

Stefanski, de 43 años, fue laureado dos veces como Entrenador del Año de la NFL por la AP y tuvo un récord general de 46-58. Llevó a Cleveland a apariciones en los playoffs en 2020 y 2023. La victoria de los Browns por 48-37 sobre Pittsburgh en un partido de la ronda de comodines de la AFC al final de la temporada de 2020 fue la primera de la franquicia desde 1993.

“Me voy con un inmenso sentido de gratitud", expresó Stefanski en un comunicado emitido mediante los Browns. “Me voy con un inmenso sentido de gratitud. Un sincero 'Gracias' a todos con quienes he tenido la bendición de trabajar durante estas seis temporadas. Me gustaría agradecer especialmente a mi cuerpo técnico y a los jugadores que hicieron todo lo que se les pidió. Lucharon contra las lesiones y la adversidad, siempre poniendo al equipo primero".

Stefanski es el sexto entrenador despedido desde que los propietarios Jimmy y Dee Haslam compraron la franquicia en 2012. Los cinco entrenadores contratados por los Haslam tienen un récord de temporada regular de 73-139-1, el segundo peor en la NFL.

Los Haslam no están haciendo una limpieza total. Confirmaron que Andrew Berry permanecerá como gerente general.

Stefanski se reunió con los Haslam el domingo por la noche después de que el equipo llegó procedente de Cincinnati.

“Apreciamos todo su arduo trabajo y dedicación a nuestra organización, pero nuestros resultados en las últimas dos temporadas no han sido satisfactorios, y creemos que es necesario un cambio en la posición de entrenador en jefe”, dijeron los Haslam.

A Stefanski se le atribuye haber establecido una cultura positiva en una franquicia marcada por conflictos. Sin embargo, Stefanski fue afectado por algo que ha plagado a los Browns desde su regreso en 1999: la falta de un quarterback franquicia.

Stefanski tuvo 13 mariscales de campo titulares durante su mandato, incluidos siete en las últimas dos temporadas. Ambos fueron los más en la liga.

Los Browns pensaron que tenían a su mariscal de campo en 2022 cuando liberaron a Baker Mayfield y adquirieron a Deshaun Watson de Houston por cinco selecciones de draft, incluidas tres en la primera ronda.

En cambio, el intercambio por Watson socavó a los Browns.

Jimmy Haslam dijo durante las reuniones de la liga en marzo pasado que los Browns “hicieron un gran intento y fallaron” con el canje de Watson y que “tenemos que salir de ese agujero”.

Stefanski fue criticado durante la temporada por su manejo inicial del quarterback novato Shedeur Sanders. La selección de quinta ronda no recibió ninguna jugada con el primer equipo en las prácticas hasta que entró por Dillon Gabriel en la segunda mitad de un partido del 16 de noviembre contra los Ravens de Baltimore.

Sanders fue el titular de los Browns en los últimos siete juegos y tuvo un récord de 3-4. Su adaptación ha sido complicada al tocarle trabajar detrás de una improvisada línea ofensiva y no contar con su corredor o receptor principal en los últimos dos partidos.

Cleveland fue cuarto en la liga en defensa total, con Myles Garrett totalizando 23 capturas para establecer el récord de la liga en una sola temporada. Sin embargo, la ofensiva fue la número 30 y promedió 16.4 puntos, la segunda menor cantidad en la liga.

