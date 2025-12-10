americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los bordados de la presidenta de México, legado indígena alabado en el exterior

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Detrás de cada bordado en la ropa de la presidenta de México, está el arte de una mujer indígena.

ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo) AP

Esa fue la idea lanzada el miércoles por Claudia Sheinbaum al comentar cómo es el proceso de elaboración y selección de sus vestidos y huipiles, las tradicionales blusas artesanales mexicanas, que han puesto los focos en su forma de vestir e hicieron que este mes el New York Times la incluyera en su lista de de las personas con más estilo de 2025.

“Compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido", explicó. “Me siento muy orgullosa porque las tejedoras, las bordadoras, todas las que tienen telar de cintura en nuestro país, principalmente mujeres, son orgullo de la nación”.

Aunque su estilo diario son sobre todo trajes de chaqueta sobrios, desde el día en que ganó las elecciones presidenciales en junio de 2024 Sheinbaum ha sabido escoger para las ocasiones especiales ropa que honra la tradición textil de distintas comunidades indígenas mexicanas.

Elegantes bordados del sureño estado de Oaxaca pusieron la nota de color en el elegante vestido marfil por debajo de la rodilla, de manga larga y cuello redondo, con el que se convirtió en la primera mujer que llegaba a la Presidencia de México el 1 de octubre de 2024.

Su gobierno, al igual que el de su antecesor, han defendido el arte popular mexicano de apropiaciones indebidas pidiendo explicaciones a compañías como Zara por copias de textiles que suponen un importante patrimonio cultural para distintos pueblos originarios o más recientemente a Adidas, que acabó disculpándose por la copia de unas tradicionales sandalias.

La presidenta mexicana dijo no usar “ninguna marca de esas que son carísimas” sino que tiene varias costureras que trabajan para ella, entre las que mencionó una de San Pedro Mártir, una comunidad indígena del sur de Ciudad de México de donde procede la propia Sheinbaum y que le confecciona vestidos desde hace años.

Junto con la diseñadora Thelma Islas —también antigua colaboradora de sus tiempo como alcaldesa de Ciudad de México— seleccionan las telas y la ropa, muchas veces huipiles que le regalan mujeres en las localidades que vista por todo el país.

Esta ropa prehispánica, cuyos patrones y tejidos varían según las regiones, fueron durante siglos signo de desprecio hacia lo indígena e incluso hubo épocas durante el periodo colonial en las que huipiles fueron quemados en hogueras públicas en un intento de erradicar todo lo originario.

Durante años si alguien vestía con huipil “se veía mal”, recordó la presidenta, un racismo que reconoció que todavía permanece en algunos lugares.

Sheinbuam agradeció los reconocimientos internacionales que le han llegado y, según dijo, honran la creatividad y la belleza con las que bordan las artesanas indígenas mexicanas.

“En cada bordado no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado... cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer”, destacó.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter