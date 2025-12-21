Los Bears demuestran que ya no son el mismo equipo con una victoria en tiempo extra sobre Packers

DJ Moore, wide receiver de los Bears de Chicago, atrapa el pase de anotación decisivo, a pesar de la cobertura pegada de Keisean Nixon, de los Packers de Green Bay, durante el tiempo extra del partido de la NFL, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Una victoria por 22-16 en tiempo extra el sábado por la noche fue solo el último recordatorio.

"Cuando es tan tarde en los juegos, simplemente, no parpadean", dijo el entrenador en jefe Ben Johnson. "No sientes ninguna desesperación en la línea lateral de ninguna de las fases. Podrías sentirlo un poco en el estadio. Pude sentir a los fanáticos cobrar vida nuevamente una vez que tomamos un poco de impulso en el cuarto período, pero nuestros muchachos, no pierden el ritmo.

Las cosas buenas rara vez llegan a los Bears contra los Packers. Chicago tiene un récord de 7-30 contra Green Bay desde 2008, contando los playoffs. Pero tal vez, solo tal vez, el impulso esté comenzando a cambiar en la rivalidad más antigua de la NFL.

Los Bears ganaron en Lambeau Field en el final de la temporada pasada para romper una racha de 11 derrotas consecutivas contra los Packers. El sábado, vencieron a Green Bay en casa por primera vez desde 2018. También se vengaron de lo que sucedió en casa del eterno rival dos semanas antes, cuando brevemente cayeron del liderazgo de la división.

Caleb Williams pasó de lanzar una intercepción tardía en la zona de anotación que selló una derrota por 28-21 ante los Packers a vencerlos con un touchdown de 46 yardas a DJ Moore en tiempo extra. Y Chicago (11-4) amplió su ventaja en la división Norte de la Conferencia Nacional sobre Green Bay (9-5-1) a uno 1,5 juegos con dos restantes.

Está funcionando

Los receptores. La profundidad en los receptores se mostró incluso cuando los Bears estaban sin dos de sus principales objetivos en Rome Odunze (pie) y Luther Burden (tobillo). Sin embargo, todavía tenían a Moore. Y él se destacó por segundo juego consecutivo.

Moore atrapó cinco pases para un máximo de la temporada de 97 yardas y logró el touchdown ganador.

Necesita ayuda

Los Bears tuvieron problemas para mantener las series, logrando dos de 11 en terceras oportunidades. Los Packers, en comparación, convirtieron seis de 12 y tuvieron una gran ventaja en tiempo de posesión: 38:57 a 26:13.

