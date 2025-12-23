Los bandos enfrentados en Yemen liberarán a unos 2.700 prisioneros en el mayor canje del conflicto

El acuerdo se firmó bajo la supervisión de la Oficina del Enviado Especial de la ONU para Yemen y el Comité Internacional de la Cruz Roja, “lo que permitirá que todos los detenidos regresen a sus familias” indicó el embajador saudí, Mohamed AlJabir, en un comunicado en X.
Los prisioneros incluirían a ciudadanos saudíes y sudaneses, según Abdelkader al-Murtada, jefe hutí del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros, y Mohamed Abdusalam, portavoz hutí.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.