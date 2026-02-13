americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Azulejos envían al jardinero Joey Loperfido a Astros por el dominicano Jesús Sánchez

DUNEDIN, Florida, EE.UU. (AP) — Los Azulejos de Toronto adquirieron al jardinero dominicano Jesús Sánchez de los Astros de Houston a cambio del jardinero Joey Loperfido el viernes.

ARRCHIVO - Jesús Sánchez, de los Astros de Houston, corre rumbo a primera base durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Marineros de Seattle, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo)
ARRCHIVO - Jesús Sánchez, de los Astros de Houston, corre rumbo a primera base durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Marineros de Seattle, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo) AP

Sánchez, de 28 años, una adquisición en la fecha límite de cambios en julio del año pasado, bateó para .237 con 14 jonrones y 48 carreras impulsadas en 134 juegos la temporada pasada entre Miami y Houston. El bateador zurdo suma 73 cuadrangulares en 580 juegos a lo largo de seis campañas en las Grandes Ligas.

Loperfido, de 26 años, regresa a los Astros, que en la fecha límite de cambios de 2024 enviaron al entonces jardinero novato y a otros dos jugadores a Toronto para adquirir al zurdo Yusei Kikuchi.

Houston redujo de manera significativa su nómina con el canje. Sánchez tiene un salario de 6,8 millones de dólares este año, volverá a ser elegible para arbitraje el próximo invierno y va camino a la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027. Loperfido todavía no es elegible para arbitraje y ganará cerca del mínimo de 780.000 dólares.

El acuerdo también se produce tras conocerse esta semana que el jardinero de los Azulejos, el venezolano Anthony Santander, será operado del hombro izquierdo y se espera que se pierda de 5 a 6 meses.

Loperfido, una selección de séptima ronda de Houston procedente de Duke en el draft amateur de 2021, ha disputado 122 partidos de Grandes Ligas en su carrera entre Houston y Toronto. Bateó para .333 con cuatro jonrones y 14 carreras impulsadas en 41 juegos con los Azulejos la temporada pasada.

“Nos sentimos bien con su potencial. El bate va en la dirección correcta y su carácter es bastante especial. La pasó muy bien aquí antes, cuando estuvo aquí; es un muy buen compañero, y lo tenemos con cinco años de control. Así que, para nosotros, es una pieza emocionante y creemos que todavía tiene margen de crecimiento”, dijo el viernes la gerente general de los Astros, Dana Brown.

Kikuchi tuvo marca de 5-1 con efectividad de 2,70 en sus 10 aperturas con los Astros, que ganaron nueve de esos juegos mientras conquistaban el Oeste de la Liga Americana en 2024. Luego se fue en la agencia libre y fue All-Star la temporada pasada con los Angelinos de Los Ángeles.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter