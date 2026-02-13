Los Azulejos envían al jardinero Joey Loperfido a Astros por el dominicano Jesús Sánchez

Compartir en:









ARRCHIVO - Jesús Sánchez, de los Astros de Houston, corre rumbo a primera base durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Marineros de Seattle, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Houston. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo) AP

Sánchez, de 28 años, una adquisición en la fecha límite de cambios en julio del año pasado, bateó para .237 con 14 jonrones y 48 carreras impulsadas en 134 juegos la temporada pasada entre Miami y Houston. El bateador zurdo suma 73 cuadrangulares en 580 juegos a lo largo de seis campañas en las Grandes Ligas.

Loperfido, de 26 años, regresa a los Astros, que en la fecha límite de cambios de 2024 enviaron al entonces jardinero novato y a otros dos jugadores a Toronto para adquirir al zurdo Yusei Kikuchi.

Houston redujo de manera significativa su nómina con el canje. Sánchez tiene un salario de 6,8 millones de dólares este año, volverá a ser elegible para arbitraje el próximo invierno y va camino a la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027. Loperfido todavía no es elegible para arbitraje y ganará cerca del mínimo de 780.000 dólares.

El acuerdo también se produce tras conocerse esta semana que el jardinero de los Azulejos, el venezolano Anthony Santander, será operado del hombro izquierdo y se espera que se pierda de 5 a 6 meses.

Loperfido, una selección de séptima ronda de Houston procedente de Duke en el draft amateur de 2021, ha disputado 122 partidos de Grandes Ligas en su carrera entre Houston y Toronto. Bateó para .333 con cuatro jonrones y 14 carreras impulsadas en 41 juegos con los Azulejos la temporada pasada.

“Nos sentimos bien con su potencial. El bate va en la dirección correcta y su carácter es bastante especial. La pasó muy bien aquí antes, cuando estuvo aquí; es un muy buen compañero, y lo tenemos con cinco años de control. Así que, para nosotros, es una pieza emocionante y creemos que todavía tiene margen de crecimiento”, dijo el viernes la gerente general de los Astros, Dana Brown.

Kikuchi tuvo marca de 5-1 con efectividad de 2,70 en sus 10 aperturas con los Astros, que ganaron nueve de esos juegos mientras conquistaban el Oeste de la Liga Americana en 2024. Luego se fue en la agencia libre y fue All-Star la temporada pasada con los Angelinos de Los Ángeles. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP