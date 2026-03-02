Los A's y Gigantes lideran en aciertos al impugnar al árbitro robot en 10 días de primavera

El sistema automatizado de bolas y strikes aparece en la pizarra tras impugnarse un pitcheo durante el juego de pretemporada entre los Medias Blancas de Chicago y los Padres de San Diego, el 26 de febrero de 2025 en Phoenix. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

San Francisco fue segundo con 66,7%, seguido por Cincinnati, Miami y San Diego con 61,9% cada uno, de acuerdo con las cifras divulgadas el lunes por las Grandes Ligas.

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tuvieron el porcentaje más bajo, al ganar el 21,4% de las apelaciones al Sistema Automatizado de Bolas y Strikes. Baltimore registró 25%, los Mets de Nueva York 35,3% y Texas 38,1%.

El porcentaje general de éxito de MLB fue de 51,3%, con un promedio de 2,3 impugnaciones por juego.

Los Yankees de Nueva York promediaron la mayor cantidad de impugnaciones, con 3,8 por juego, y ganaron el 52,6%. Minnesota fue segundo con 3,6 (ganó 58,3%), seguido por Boston con 3,2 (55,2%) y Colorado (55,6%) y San Francisco con 3,0.

Baltimore promedió la menor cantidad de impugnaciones, con 1,2. Los Dodgers tuvieron 1,4 y Detroit 1,5 (46,7%).

MLB experimentó con el ABS durante los entrenamientos de primavera del año pasado y los equipos ganaron el 52,2% de sus impugnaciones de bola/strike (617 de 1.182). MLB comenzó a hacer pruebas en las ligas menores en 2019.

Cada equipo tiene la posibilidad de impugnar dos decisiones por juego. Un equipo conserva su impugnación si tiene éxito, de forma similar a las reglas para los equipos de Grandes Ligas con las revisiones de video, que se usaron por primera vez para decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se ampliaron de manera generalizada a muchas decisiones para la temporada 2014.

Un equipo que se quedara sin impugnaciones en un juego empatado después de nueve entradas recibiría una impugnación adicional en cada entrada extra.

