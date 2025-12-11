americateve

Los aranceles han costado 1.200 dólares por hogar en EEUU desde la vuelta de Trump, dicen demócratas

WASHINGTON (AP) — Los amplios impuestos sobre las importaciones han costado al hogar estadounidense promedio casi 1.200 dólares desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca este año, según cálculos de los demócratas en el Comité Económico Conjunto del Congreso.

Paquetes de pasta De Cecco se ven en el Guerras Italian Market en San Francisco, el sábado 15 de noviembre de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu)
Utilizando cifras del Departamento del Tesoro sobre ingresos por aranceles y estimaciones de Goldman Sachs sobre quién termina pagándolos, el reporte de los demócratas del jueves encontró que la parte que han asumido los consumidores estadounidenses ascendió a casi 159.000 millones de dólares, o 1.198 dólares por hogar, desde febrero hasta noviembre.

"Este reporte muestra que los aranceles de (Trump) no han hecho más que aumentar aún más los precios para las familias. En un momento en que ambos partidos deberían estar trabajando juntos para reducir los costos, el impuesto del presidente a las familias estadounidenses simplemente está haciendo las cosas más caras", afirmó la senadora Maggie Hassan de Nueva Hampshire, la principal demócrata en el comité económico.

En su segundo mandato, Trump ha revertido décadas de política estadounidense a favor del libre comercio, imponiendo aranceles de dos dígitos a casi todos los países del mundo. Según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, el arancel promedio en Estados Unidos ha aumentado del 2,4% al comienzo del año al 16,8%, el más alto desde 1935.

El presidente argumenta que los impuestos a las importaciones protegerán a las industrias estadounidenses de la competencia extranjera desleal, traerán fábricas a Estados Unidos y recaudarán dinero para el Tesoro.

El portavoz de la Casa Blanca Kush Desai afirmó que "en realidad, los aranceles del presidente Trump han asegurado billones en inversiones para fabricar y contratar en Estados Unidos, así como acuerdos comerciales históricos que finalmente nivelan el campo de juego para los trabajadores e industrias estadounidenses. Los demócratas pasaron décadas quejándose de acuerdos comerciales desequilibrados que socavan a la clase trabajadora estadounidense, y ahora se quejan del único presidente que ha hecho algo al respecto".

Los aranceles los pagan los importadores, que normalmente intentan trasladar los costos más altos a sus clientes.

Los demócratas tuvieron buenos resultados en las elecciones del mes pasado en Virginia, Nueva Jersey y otros lugares, en gran parte porque los votantes culpan a Trump y a los republicanos por el alto costo de vida, tal como culparon al predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, por lo mismo un año antes.

La economista Kimberly Clausing de la Escuela de Derecho de UCLA y el Instituto Peterson de Economía Internacional dijo la semana pasada a un subcomité de la Cámara que los aranceles de Trump equivalen a "el mayor aumento de impuestos a los consumidores estadounidenses en una generación, reduciendo los estándares de vida para todos los estadounidenses".

Clausing, que fue funcionaria de impuestos del Departamento del Tesoro durante el gobierno de Biden, ha calculado que los impuestos a las importaciones de Trump "equivalen a un aumento anual de impuestos de aproximadamente 1.700 dólares para un hogar promedio".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

