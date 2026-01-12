americateve

Los 76ers vencen 115-102 a los Raptors tras una primera mitad de 80 puntos

TORONTO (AP) — Tyrese Maxey anotó 33 puntos, Joel Embiid sumó 27 y los 76ers de Filadelfia aprovecharon una primera mitad de 80 puntos para vencer 115-102 a los Raptors de Toronto el lunes por la noche.

Joel Embiid, con el balón, de los 76ers de Filadelfia, busca pasar el balón mientras es presionado por A.J. Lawson (0) y Scottie Barnes, derecha, de los Raptors de Toronto, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 12 de enero de 2026, en Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)
VJ Edgecombe y Paul George anotaron 15 cada uno mientras los 76ers se recuperaban de la derrota en tiempo extra del domingo ante Toronto para ganar por sexta vez en ocho juegos.

Embiid (rodilla izquierda e ingle izquierda) y George (rodilla izquierda) regresaron a la alineación después de no jugar el domingo.

Los fanáticos corearon "¡Queremos a Lowry!" en el último cuarto, luego se levantaron para una ovación de pie cuando el exjugador de los Raptors, Kyle Lowry, ingresó por Maxey con 1:57 por jugar.

Lowry fue una estrella del equipo de Toronto que ganó el campeonato de la NBA en 2019. Falló un triple en su primer intento y erró los tres tiros que realizó.

Immanuel Quickley anotó 18 tantos y Brandon Ingram tuvo 17 y diez rebotes. Scottie Barnes anotó 15 puntos para Toronto.

Barnes, quien encestó el tiro libre ganador el domingo, fue nombrado Jugador de la Semana de la Conferencia Este el lunes.

Los 80 puntos de Filadelfia en la primera mitad fueron la mayor cantidad permitida por un oponente de los Raptors esta temporada. Los 76ers encestaron 27 de 37 tiros de campo en la primera mitad, incluidos 13 de 20 desde larga distancia, y acertaron 13 de 13 en la línea de tiros libres.

La mayor ventaja de Filadelfia fue de 33 puntos, 87-54, después de un triple de Edgecombe con 8:24 restantes en el tercer cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

