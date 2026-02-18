americateve

Los 49ers irán a la Ciudad de México como parte del regreso de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los 49ers de San Francisco regresarán a la Ciudad de México para disputar un partido de temporada regular esta campaña, informó la NFL el miércoles.

Vista del lago del parque de Chapultepec en la Ciudad de México, el martes 17 de febrero de 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)
Aún no se han determinado la fecha ni el rival, pero el encuentro se jugará en el renovado Estadio Azteca, que recientemente fue rebautizado como Banorte.

El estadio ha permanecido cerrado por remodelaciones desde mayo de 2024, de cara al Mundial de 2026, y reabrirá en marzo con un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de México y Portugal.

El partido es el primero de un contrato de tres años firmado por la NFL para escenificar juegos en México.

“Estamos encantados de traer de vuelta a la Ciudad de México partidos de temporada regular de la NFL, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, manifestó el director general de NFL México, Arturo Olivé.

El último partido de los 49ers en la Ciudad de México fue en la temporada 2022, cuando vencieron 38-10 a los Cardinals de Arizona en un lunes por la noche en el Azteca.

La NFL ha organizado seis partidos de temporada regular en México desde 2005, cuando San Francisco se enfrentó a los Cardinals en la capital mexicana, en el primer partido internacional de temporada regular de la NFL.

“Estamos emocionados de volver a México y jugar frente a una de las aficiones más apasionadas de la liga. Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022, nos entusiasma reunirnos de nuevo con la fiel afición mexicana”, señaló el director ejecutivo de los 49ers, Al Guido.

Según la oficina de la NFL en México, San Francisco es uno de los equipos más populares del país, junto con los Cowboys de Dallas, los Steelers de Pittsburgh y los Patriots de Nueva Inglaterra.

México también cuenta con una base de 40 millones de aficionados, la mayor fuera de Estados Unidos.

Los 49ers son uno de 10 equipos con derechos de mercadotecnia en México como parte del Programa de Mercados Globales de la NFL, que les da la oportunidad de fortalecer su marca más allá de Estados Unidos.

El partido en México será el segundo internacional esta temporada para los 49ers, que tienen previsto disputar el primer juego de la temporada regular en Australia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

