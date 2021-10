Los 49ers confían en que Garoppolo jugará esta semana

Garoppolo se lastimó al principio del partido contra Seattle el 3 de octubre y abandonó el encuentro al medio tiempo. Se perdió un partido, pero aprovechó el descanso para volver sin perderse más tiempo.

El quarterback dijo que la pantorrilla “se siente bien” ahora, y que ya puede impulsarse con la pierna apoyada.

“No quería forzarla demasiado la semana pasada. Pero creo que durante la semana de descanso, realmente hicimos algunos avances importantes”, comentó. “Así que estoy muy contento de cómo está ahora”.

La recuperación de Lance está avanzando como se tenía previsto, pero aún no está listo para volver a los entrenamientos. Shanahan dijo que Lance recibió instrucciones de descansar lo más posible, pero se esperaba que hiciera algunos lanzamientos ligeros el miércoles.

“Esperamos que pueda tener actividad esta semana. No parece que vaya a ser así”, señaló Shanahan. “Podría tener una oportunidad a finales de la semana. Me sorprendería si no está listo para la próxima semana”.

Los 49ers regresan de la semana de descanso con una racha perdedora de tres partidos debido a que la defensa ha tenido problemas para generar robos de balón y la ofensiva no ha funcionado como Shanahan lo esperaba.

San Francisco se ha visto afectado por una lesión de rodilla del running back Raheem Mostert que puso fin a su temporada y una lesión en la pantorrilla que dejará fuera al tight George Kittle por al menos tres partidos. Sin embargo, hay otros problemas que no están relacionados con las lesiones.

“Creo que tenemos que ser mucho mejores en el fútbol circunstancial”, comentó Shanahan. “Tenemos que se mucho mejores para lanzar y para atrapar. Me gustaría que generáramos más carreras explosivas. Creo que estamos acarreando el balón de una forma decente, pero si no tienes grandes carreras, nunca vas a tener esos números. Entonces, todo se reduce a la ejecución en algunas situaciones críticas reales".