americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los 39 puntos de Durant y sus tiros libres decisivos llevan a Rockets a victoria sobre Timberwolves

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 39 puntos y acertó seis triples, su mejor marca de la temporada, para que los Rockets de Houston se apuntaran el viernes un triunfo de 110-105 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Kevin Durant, de los Rockets de Houston, y Julius Randle, de los Timberwolves de Minnesota, forcejean en el partido del viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis)
Kevin Durant, de los Rockets de Houston, y Julius Randle, de los Timberwolves de Minnesota, forcejean en el partido del viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Alperen Sengun añadió 25 puntos con 14 rebotes para ayudar a que los Rockets se recuperaran después de una paliza sufrida ante Oklahoma City la noche del jueves.

Una racha de 6-2 de los Timberwolves, con cuatro puntos de Julius Randle, los acercó a 105-102 con aproximadamente 90 segundos por jugar. Sengun cometió su sexta falta poco después y Jaden McDaniels encestó uno de dos tiros libres para acercar a Minnesota a dos puntos.

Durant encestó dos tiros libres con menos de un minuto restante antes de que Randle perdiera el balón y Durant fuera nuevamente objeto de una falta. Durant convirtió dos tiros libres más con 22,1 segundos restantes para asegurar la victoria.

La gran noche de Durant se produjo después de que falló los cinco intentos de triples contra el Thunder.

Randle tuvo su mejor marca de la temporada con 39 puntos por los Wolves en una noche en la que Anthony Edwards se perdió su segundo partido consecutivo por un problema en un pie.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter