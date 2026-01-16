Los 39 puntos de Durant y sus tiros libres decisivos llevan a Rockets a victoria sobre Timberwolves

Compartir en:









Kevin Durant, de los Rockets de Houston, y Julius Randle, de los Timberwolves de Minnesota, forcejean en el partido del viernes 16 de enero de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

Alperen Sengun añadió 25 puntos con 14 rebotes para ayudar a que los Rockets se recuperaran después de una paliza sufrida ante Oklahoma City la noche del jueves.

Una racha de 6-2 de los Timberwolves, con cuatro puntos de Julius Randle, los acercó a 105-102 con aproximadamente 90 segundos por jugar. Sengun cometió su sexta falta poco después y Jaden McDaniels encestó uno de dos tiros libres para acercar a Minnesota a dos puntos.

Durant encestó dos tiros libres con menos de un minuto restante antes de que Randle perdiera el balón y Durant fuera nuevamente objeto de una falta. Durant convirtió dos tiros libres más con 22,1 segundos restantes para asegurar la victoria.

La gran noche de Durant se produjo después de que falló los cinco intentos de triples contra el Thunder.

Randle tuvo su mejor marca de la temporada con 39 puntos por los Wolves en una noche en la que Anthony Edwards se perdió su segundo partido consecutivo por un problema en un pie.

