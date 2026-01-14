americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los 34 puntos de Murphy y la actuación decisiva de Bey llevan a Pelicans a victoria ante Nets

NUEVA ORLEANS (AP) — Saddiq Bey encestó un triple para empatar, convirtió un rebote ofensivo en una clavada y acertó dos tiros libres en los últimos 1:04 minutos del encuentro que los Pelicans de Nueva Orleans ganaron el miércoles 116-113 a los Nets de Brooklyn.

Saddiq Bey, base de los Pelicans de Nueva Orleans, festeja tras lograr una volcada ante los Nets de Brooklyn, el miércoles 14 de enero de 2026 (AP Foto/Gerald Herbert)
Saddiq Bey, base de los Pelicans de Nueva Orleans, festeja tras lograr una volcada ante los Nets de Brooklyn, el miércoles 14 de enero de 2026 (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Trey Murphy III anotó 34 puntos, mientras que Zion Williamson sumó 25 por Nueva Orleans, que ganó por segunda vez en 13 partidos. Yves Missi contribuyó con 12 puntos y 12 rebotes, nueve de ellos en el lado ofensivo, para ayudar a que los Pelicans terminaran con 33 unidades en segunda oportunidad.

Egor Demin anotó 17 tantos y encestó cinco triples, el último de los cuales dio a los Nets una ventaja de 110-107 con 1:28 minutos por jugar. Bey respondió con su triple para empatar cuando el reloj de tiro estaba a punto de expirar.

Su volcada vino después de que capturó un rebote largo tras un triple fallido de Murphy, y sus tiros libres llegaron con cinco segundos restantes después de que recibió falta intencional.

Bey terminó con 12 puntos.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

Destacados del día

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter