Los 34 puntos de Murphy y la actuación decisiva de Bey llevan a Pelicans a victoria ante Nets

Saddiq Bey, base de los Pelicans de Nueva Orleans, festeja tras lograr una volcada ante los Nets de Brooklyn, el miércoles 14 de enero de 2026 (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Trey Murphy III anotó 34 puntos, mientras que Zion Williamson sumó 25 por Nueva Orleans, que ganó por segunda vez en 13 partidos. Yves Missi contribuyó con 12 puntos y 12 rebotes, nueve de ellos en el lado ofensivo, para ayudar a que los Pelicans terminaran con 33 unidades en segunda oportunidad.

Egor Demin anotó 17 tantos y encestó cinco triples, el último de los cuales dio a los Nets una ventaja de 110-107 con 1:28 minutos por jugar. Bey respondió con su triple para empatar cuando el reloj de tiro estaba a punto de expirar.

Su volcada vino después de que capturó un rebote largo tras un triple fallido de Murphy, y sus tiros libres llegaron con cinco segundos restantes después de que recibió falta intencional.

Bey terminó con 12 puntos.

FUENTE: AP