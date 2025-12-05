americateve

Los 33 puntos de Gilgeous-Alexander en tres cuartos llevan al Thunder a su 14ta victoria consecutiva

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 33 puntos en tres cuartos, y el Thunder de Oklahoma City derrotó 132-111 a los Mavericks de Dallas el viernes por la noche para lograr su 14ta victoria consecutiva.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, lleva el balón pasando sobre Jaden Hardy (1), de los Mavericks de Dallas, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Gerald Leong)
Gilgeous-Alexander encestó diez de 12 tiros de campo y 11 de 12 tiros libres para ayudar al Thunder a mejorar a un récord general de 22-1. Anotó al menos 20 puntos por 95to partido consecutivo, la segunda racha más larga en la historia de la liga, solo detrás de los 126 partidos consecutivos de Wilt Chamberlain entre 1961-1963.

Chet Holmgren y Jalen Williams anotaron cada uno 15 puntos para el Thunder, que se impuso sin los titulares lesionados Lu Dort e Isaiah Hartenstein. Oklahoma City registró el 56% de efectividad desde el campo y encestó 26 de 28 tiros libres.

Dallas, aunque también está lidiando con varias lesiones, había ganado tres juegos consecutivos. La estrella novata Cooper Flagg, quien promedió 27 puntos durante la racha de victorias, anotó 16 el viernes.

Jaden Hardy lideró a Dallas con 23 unidades. Encestó ocho de 13 tiros de campo, incluyendo cinco de nueve triples. Naji Marshall añadió 18 tantos para los Mavericks.

Anthony Davis de Dallas, quien promediaba 20,6 puntos por partido antes del viernes por la noche, no anotó en los primeros tres cuartos. Finalmente se hizo presente en el marcador con poco más de ocho minutos restantes. Terminó con dos unidades al encestar uno de nueve tiros, aunque descolgó ocho rebotes y repartió seis asistencias.

Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad para ayudar a Oklahoma City a tomar una ventaja de 63-48 al descanso. El Thunder tomó el control en el tercer período, superando a los Mavericks 41-26 para irse arriba 104-74 al entrar en el cuarto. Gilgeous-Alexander anotó 16 en el cuarto, encestando cinco de seis tiros de campo y todos los intentos de tiros libres.

