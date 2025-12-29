Los 30 puntos de Kevin Durant impulsan la victoria 126-119 de los Rockets ante Pacers

Compartir en:









El alero de los Rockets de Houston Kevin Durant controla el balón frente al alero de los Pacers de Indiana Jarace Walker en el encuentro del lunes 29 de diciembre del 2025. (AP Foto/Karen Warren) AP

Es el segundo juego consecutivo de 30 unidades para Durant y su décimo esta temporada, pero el primero en Houston desde un intercambio espectacular de verano desde Phoenix.

Jabari Smith Jr. sumó 21 tantos con diez rebotes y Amen Thompson agregó 20 puntos, ocho tablas y siete asistencias para los Rockets, que han ganado tres seguidos después de perder cuatro de sus cinco juegos anteriores durante una complicada serie fuera de casa.

Es la novena derrota consecutiva para los Pacers, que tienen el peor récord de la NBA con 6-27 debido a que Tyrese Haliburton estará fuera toda la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles.

Los Rockets lideraban por 27 al comenzar el cuarto y estaban arriba por 16 cuando el entrenador Ime Udoka vació el banco con dos minutos y medio por jugar.

Pascal Siakam anotó 23 puntos para liderar a los Pacers y Aaron Nesmith agregó 14 con cuatro triples.

FUENTE: AP